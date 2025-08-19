El Día Mundial de la Fotografía, que se festeja cada 19 de agosto, nació como una fecha para conmemorar la presentación oficial del daguerrotipo, en 1839.

Con el tiempo, la celebración del Día Mundial de la Fotografía se fue transformando, hasta convertirse en un homenaje al arte de capturar momentos y convertirlos en recuerdos.

¿La piensas celebrar? Si ese es tu deseo, te presentamos 13 frases para dedicar a tus fotógrafos favoritos, a tus amigos creativos o incluso compartir en tu perfil con mucho orgullo.

Fotos (Unsplash)

Día Mundial de la Fotografía: 13 frases inspiradoras para dedicar a tus fotógrafos favoritos

En este Día Mundial de la Fotografía, ¿qué mejor para celebrar que 13 frases dichas por algunos de los más reconocidos fotógrafos del mundo Aquí te dejamos unas propuestas:

“Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje”, Henri Cartier-Bresson. “Lo más importante es ver aquello que resulta invisible para los demás”, Robert Frank. “Si lo imposible todavía no se ha alcanzado, no hemos cumplido con nuestro deber”, Manuel Álvarez Bravo. “Si veía algo a través de mi visor que me resultaba familiar, hacía algo para cambiarlo”, Garry Winogrand. “El instinto me dijo que no me preocupara, que solo debía seguir tomando fotos porque era la única persona con una cámara. Así que seguí”, Bill Hoenk. “Si sabes esperar la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz”, Steve McCurry. “Eres tú y tu cámara. Las limitaciones que existan en tus fotografías son las mismas que las que puedas tener como persona, porque lo que vemos es lo que somos”, Ernest Haas. “Quiero hacer retratos tan intensos como las personas”, Richard Avedon. “Lo importante no es cómo el fotógrafo mira el mundo, sino su íntima relación con él”, Antoine D´Agata. “La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido y comprendido en todo el mundo”, Bruno Barbey. “La fotografía es un secreto de un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes”, Diane Arbus. “Cuando fotografías a una persona en color, fotografías su ropa, cuando lo haces en blanco y negro, fotografías su alma”, Ted Grant. “La cámara fotográfica es un instrumento que enseña a gente cómo ver sin una cámara fotográfica”, Dorothea Lange.

Fotos (Unsplash)

Día Mundial de la Fotografía: ¿Cuál es el orígen de su celebración?

Desde 1839, cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, en conmemoración del día en que Louis Daguerre presentó el daguerrotipo, en Francia.

El invento, que fue el primer procedimiento fotográfico de la historia que logró fijar imágenes de manera permanente, fue adquirido más tarde por el gobierno de Francia que lo declaró “libre” para que el mundo pudiera disfrutarlo.

Desde entonces, la fotografía ha presentado una gran evolución, pasando de cámaras enormes y procesos químicos complejos a smartphones que capturan momentos en segundos.

Hoy, una imagen es tan poderosa que puede contar una historia, denunciar una injusticia, capturar una emoción o simplemente hacer sonreír.