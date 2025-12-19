El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto en el que se fija el 2028 como la fecha límite para que astronautas estadounidenses regresen a la Luna.

El decreto implica, además, que se comenzará a establecer una base lunar permanente y la apuesta en marcha de la energía nuclear espacial por la NASA para el 2030.

La firma de dicho decreto por Donald Trump tuvo lugar el 18 de diciembre, con la cual se exige la eliminación del Consejo Nacional del Espacio, transfiriendo su autoridad a la Oficina de Política Científica y Tecnológica.

Estados Unidos buscará aumentar sus exploraciones espaciales para 2028 con llegada a Marte

Además del regreso a la Luna para el 2028, el gobierno de Estados Unidos también buscaría desarrollar tecnología de defensa antimisil de próxima generación para ese mismo año.

Cohete (Internet)

De igual manera, el documento implica un total de 50 mil millones de dólares de inversión adicional en los mercados espaciales estadounidenses para el desarrollo tecnológico en el 2028.

Estados Unidos también buscaría efectuar un mayor número de lanzamientos y de exploraciones comerciales, destacando principalmente el viaje a Marte para inspirar a la “próxima generación de exploradores estadounidenses”.

Si bien la Luna es el destino más llamativo para el 2028, la directiva plantea un plan integral que toca varios aspectos de la política espacial e inversión en áreas tecnológicas clave.