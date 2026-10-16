Estudiantes del Conalep respondieron con creatividad y orgullo a los comentarios despectivos emitidos en el podcast Los Parrilleros MX, que asociaban a la comunidad estudiantil con estereotipos negativos.

A través de videos difundidos en redes sociales, jóvenes de distintos planteles aprovecharon la polémica para mostrar sus conocimientos, proyectos y formación técnica.

La frase “Somos bandidos, pero bandidos de jale” se convirtió en el emblema de una respuesta colectiva a Los Parrilleros Mamones que reivindicó el valor de la educación profesional y recibió respaldo de miles de usuarios en plataformas digitales.

Estudiantes del Conalep se vuelven virales tras responder a Los Parrilleros

La polémica comenzó luego de que se difundiera un fragmento del programa de Los Parrilleros mamones, originarios de Monterrey, en el que se asociaba de manera prejuiciosa a los alumnos del Conalep con “bandidos” o delincuentes.

Los comentarios de los creadores de contenido hacia los alumnos del Conalep, provocaron reacciones entre estudiantes y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron los estereotipos contra la comunidad educativa.

Estudiantes del CONALEP responden a Los Parrilleros Mamones con orgullo

Ante los señalamientos, alumnos del Conalep de Nuevo León y de otros estados publicaron videos para mostrar sus talleres, salones de clases y habilidades técnicas, y En lugar de engancharse en la confrontación, aprovecharon la tendencia para reivindicar su preparación académica y demostrar el trabajo que realizan dentro de la institución.

La frase “Somos bandidos, pero bandidos de jale” se convirtió en el eje de sus respuestas de los alumnos del Conalep, y con ella, los jóvenes resignificaron el término utilizado de forma despectiva y dejaron claro que su prioridad es estudiar, trabajar y construir un mejor futuro mediante la educación técnica.

La reacción de los estudiantes del Conalep encontró respaldo en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios y creadores de contenido criticaron los prejuicios clasistas y aplaudieron la manera en que los jóvenes defendieron su identidad.

Lo que comenzó como una polémica por parte de los Parrilleros Mamones, terminó convirtiéndose en una muestra de orgullo estudiantil, con alumnos del Conalep que demostraron que su formación, sus conocimientos y sus ganas de salir adelante hablan más fuerte que cualquier estereotipo.