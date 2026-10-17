A través de un comunicado, Los Parrilleros Mamones se han disculpado tras el video despectivo a estudiantes del Conalep, el cual generó críticas y que hasta una respuesta épica recibió de alumnos.

“Nuestra intención nunca fue discriminar ni menospreciar a los estudiantes del Conalep. Sin embargo, reconocemos que hicimos generalizaciones injustas y comentarios que pudieron reforzar prejuicios sobre su comunidad”. Los Parrilleros Mamones

Y por lo que Los Parrilleros Mamones reconocieron haberse equivocado “y asumimos la responsabilidad por nuestras palabras”, apuntaron.

“Ofrecemos una disculpa sincera a los estudiantes del Conalep y a todas las personas que se sintieron ofendidas”, refrendaron Los Parrilleros Mamones al asumir su responsabilidad.

“Hicimos generalizaciones injustas”: Los Parrilleros Mamones se disculpan con el Conalep ( Los Parrilleros Mamones)

Los Parrilleros Mamones reconocen esfuerzo de estudiantes del Conalep

Tras las disculpas a estudiantes del Conalep, también Los Parrilleros Mamones reconocieron el esfuerzo de los alumnos tal y como les fue demostrado en video respuesta.

Así como Los Parrilleros Mamones también resaltaron los sacrificios de los padres para construir un mejor futuro para sus hijos estudiantes del Conalep.

Por lo que Los Parrilleros Mamones dijeron reconocer que su error afecto de igual manera a los padres de estudiantes del Conalep pues “no es justo reducir a toda una comunidad a un estereotipo”.

Asimismo, tras el error, Los Parrilleros Mamones aseguraron estar en contacto con personas del Conalep esto con el objetivo de “que por medio de nuestras plataformas podamos difundir la actualidad de los planteles y alumnado”, concluyeron.