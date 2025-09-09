Hoy 9 de septiembre del 2025 es conocido como el portal 999 de acuerdo a las creencias en numerología y esoterismo, por lo que te dejamos un ritual para cerrar ciclos.

Al ser el día 9 del mes nueve más la suma de los dígitos 2025, da un triple 9, lo cual se conoce en la numerología como el portal 999, y te diremos cómo aprovechar su energía con un sencillo ritual.

Ritual para cerrar ciclos durante el portal 999 del 9 de septiembre

Este 9 de septiembre 2025 es el portal 999, por lo que te dejaremos un ritual para cerrar ciclos y que puedas aprovechar la energía.

Este ritual se puede hacer a cualquier hora del día, y necesitarás los siguientes materiales:

  • 1 hoja de papel
  • 1 bolígrafo
  • 1 vela de cualquier color
  • 1 recipiente seguro de metal o cerámica para quemar el papel

Pasos del ritual de cierre para el portal 999 de este 9 de septiembre del 2025:

  1. Enciende la vela en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira. Siente la energía del portal 999 que te rodea, conecta con la intención de cerrar un ciclo.
  2. Escribe para soltar en el papel todo aquello que ya no te sirve y deseas soltar
  3. Mientras escribes, siente como las palabras te van liberando de esas cargas y agradece para cerrar
  4. Lee en voz alta lo que escribiste y agradece cada experiencia o situación por las lecciones sin juzgar
  5. Di en voz alta: “con gratitud suelto esto y abro mi vida a un nuevo ciclo. Libera con el fuego”
  6. Quema el papel con la llama de la vela y mientras se consume, visualiza como esa energía se transforma y se eleva al universo
  7. Manifiesta lo nuevo y sostén tu manos sobre el humo, siéntete en paz y piensa en tres cosas que deseas atraer en este nuevo ciclo
  8. Repite en voz alta: “estoy lista para recibir las bendiciones que este nuevo ciclo trae para mi”.
  9. El ritual se sellará cuando soples la vela y la intención se eleve al universo

¿Qué significa el portal 999 de este 9 de septiembre?

El portal 999, especialmente cuando ocurre este 9 de septiembre, es un evento astrológico y numerológico de gran significado, el cual marca un momento de cierre de ciclos.

De acuerdo con la numerología, el número 9 es el último de los dígitos simples y simboliza el final, la totalidad y la preparación para un nuevo comienzo.

Es por eso que a través de los años se le ha dado un significado numerológico al número nueve, y más aún al portal 999 como:

  • Cierre de Ciclos
  • Culminación de proyectos, metas o lecciones de vida.
  • Liberación y perdón
  • Sabiduría Interior e Intuición
  • Manifestación de sueños

Es por eso que el portal 999 del 9 de septiembre es una invitación para cerrar capítulos, perdonar, sanar y prepararse para una nueva fase.

Portal 999
Portal 999 (Dollar Gill / Unsplash)