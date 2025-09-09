Hoy 9 de septiembre del 2025 es conocido como el portal 999 de acuerdo a las creencias en numerología y esoterismo, por lo que te dejamos un ritual para cerrar ciclos.
Al ser el día 9 del mes nueve más la suma de los dígitos 2025, da un triple 9, lo cual se conoce en la numerología como el portal 999, y te diremos cómo aprovechar su energía con un sencillo ritual.
Ritual para cerrar ciclos durante el portal 999 del 9 de septiembre
Este ritual se puede hacer a cualquier hora del día, y necesitarás los siguientes materiales:
- 1 hoja de papel
- 1 bolígrafo
- 1 vela de cualquier color
- 1 recipiente seguro de metal o cerámica para quemar el papel
Pasos del ritual de cierre para el portal 999 de este 9 de septiembre del 2025:
- Enciende la vela en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira. Siente la energía del portal 999 que te rodea, conecta con la intención de cerrar un ciclo.
- Escribe para soltar en el papel todo aquello que ya no te sirve y deseas soltar
- Mientras escribes, siente como las palabras te van liberando de esas cargas y agradece para cerrar
- Lee en voz alta lo que escribiste y agradece cada experiencia o situación por las lecciones sin juzgar
- Di en voz alta: “con gratitud suelto esto y abro mi vida a un nuevo ciclo. Libera con el fuego”
- Quema el papel con la llama de la vela y mientras se consume, visualiza como esa energía se transforma y se eleva al universo
- Manifiesta lo nuevo y sostén tu manos sobre el humo, siéntete en paz y piensa en tres cosas que deseas atraer en este nuevo ciclo
- Repite en voz alta: “estoy lista para recibir las bendiciones que este nuevo ciclo trae para mi”.
- El ritual se sellará cuando soples la vela y la intención se eleve al universo
¿Qué significa el portal 999 de este 9 de septiembre?
El portal 999, especialmente cuando ocurre este 9 de septiembre, es un evento astrológico y numerológico de gran significado, el cual marca un momento de cierre de ciclos.
De acuerdo con la numerología, el número 9 es el último de los dígitos simples y simboliza el final, la totalidad y la preparación para un nuevo comienzo.
Es por eso que a través de los años se le ha dado un significado numerológico al número nueve, y más aún al portal 999 como:
- Cierre de Ciclos
- Culminación de proyectos, metas o lecciones de vida.
- Liberación y perdón
- Sabiduría Interior e Intuición
- Manifestación de sueños
Es por eso que el portal 999 del 9 de septiembre es una invitación para cerrar capítulos, perdonar, sanar y prepararse para una nueva fase.