Hoy 9 de septiembre del 2025 es conocido como el portal 999 de acuerdo a las creencias en numerología y esoterismo, por lo que te dejamos un ritual para cerrar ciclos.

Ritual para cerrar ciclos durante el portal 999 del 9 de septiembre

Este ritual se puede hacer a cualquier hora del día, y necesitarás los siguientes materiales:

1 hoja de papel

1 bolígrafo

1 vela de cualquier color

1 recipiente seguro de metal o cerámica para quemar el papel

Pasos del ritual de cierre para el portal 999 de este 9 de septiembre del 2025:

Enciende la vela en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira. Siente la energía del portal 999 que te rodea, conecta con la intención de cerrar un ciclo. Escribe para soltar en el papel todo aquello que ya no te sirve y deseas soltar Mientras escribes, siente como las palabras te van liberando de esas cargas y agradece para cerrar Lee en voz alta lo que escribiste y agradece cada experiencia o situación por las lecciones sin juzgar Di en voz alta: “con gratitud suelto esto y abro mi vida a un nuevo ciclo. Libera con el fuego” Quema el papel con la llama de la vela y mientras se consume, visualiza como esa energía se transforma y se eleva al universo Manifiesta lo nuevo y sostén tu manos sobre el humo, siéntete en paz y piensa en tres cosas que deseas atraer en este nuevo ciclo Repite en voz alta: “estoy lista para recibir las bendiciones que este nuevo ciclo trae para mi”. El ritual se sellará cuando soples la vela y la intención se eleve al universo

¿Qué significa el portal 999 de este 9 de septiembre?

El portal 999, especialmente cuando ocurre este 9 de septiembre, es un evento astrológico y numerológico de gran significado, el cual marca un momento de cierre de ciclos.

De acuerdo con la numerología, el número 9 es el último de los dígitos simples y simboliza el final, la totalidad y la preparación para un nuevo comienzo.

Es por eso que a través de los años se le ha dado un significado numerológico al número nueve, y más aún al portal 999 como:

Cierre de Ciclos

Culminación de proyectos, metas o lecciones de vida.

Liberación y perdón

Sabiduría Interior e Intuición

Manifestación de sueños

Es por eso que el portal 999 del 9 de septiembre es una invitación para cerrar capítulos, perdonar, sanar y prepararse para una nueva fase.