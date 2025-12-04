No es broma, el Registro Nacional de Infieles de Perú ahora llega a estos países.

Después de hacerse viral en TikTok, la iniciativa del Registro Nacional de Infieles ha sido replicada en otras naciones de Latinoamérica.

Estos son los países a los que llegó el Registro Nacional de Infieles de Perú

Hasta el momento, los países a los que llegó el Registro Nacional de Infieles de Perú son estos:

Registro Nacional de Infieles Colombia

Registro Nacional de Infieles Ecuador

Registro Nacional de Infieles México

Registro Nacional de Infieles Guatemala

Registro Nacional de Infieles Honduras

Registro Nacional de Infieles Panamá

Registro Nacional de Infieles México (@vaneguu / X)

En redes sociales, los usuarios han promovido que en sus países se haga un listado exponiendo a hombres infieles.

Desde sitios web hasta formularios de Google, las mujeres han comenzado a documentar la infidelidad para que nadie más caiga con una persona con poca responsabilidad afectiva.

¿Cómo surgió el Registro Nacional de Infieles? Origen de listado que se hizo viral en Perú

El Registro Nacional de Infieles (RNI) en Perú es una plataforma en la que se recopila información de presuntos infieles.

Dicha iniciativa nació luego de que se viralizara un documento en Excel llamado “La lista negra de las girls” en donde casos de infidelidad en Perú.

Se trata de una tendencia que surgió en Chile por un grupo de mujeres hizo un archivo con nombres de infieles, aunque fie el listado de Perú el que se hizo viral.

Los datos que se muestran en el Registro Nacional de Infieles son:

Fotografía

Nombre y apellidos

Departamento y distrito

Edad

Redes sociales

Estado de la acusación

Historia de la infidelidad

No obstante, en países como Colombia solicitan datos como ocupación, descripción y hasta comentarios para la mujer que quiera tener una relación con la persona infiel.

La iniciativa del Registro Nacional de Infieles ha generado discusión en redes sobre la difusión de datos personales sin consentimiento y el linchamiento digital.

Otros lo consideran una gran campaña para exponer hombres que tienen conductas negativas en las relaciones de pareja.