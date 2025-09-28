A través de TikTok, una joven identificada como Samantha, dio a conocer que su novio le rompió su título universitario tras acusarlo de infiel.

Esto luego de que ella lo enfrentara tras saber, por otra persona, que él le había sido infiel en la Navidad pasada.

Acusó a su novio de infiel y este rompió su título universitario en venganza

En su video de TikTok, Samantha mencionó que una persona, de la cual no reveló su identidad, le dijo que su novio le había sido infiel en Navidad.

Tras esto, ella fue con su novio para aclarar dicha infidelidad, la cual él negó y exigió que se le revelara la identidad de la persona que le contó eso.

Como ella se negó, su ahora exnovio amenazó con romper el título universitario de Samantha, el cual ella había olvidado en la casa de su pareja en una de sus visitas.

Dado que ella se mantuvo firme en su decisión, al poco tiempo recibió una foto de su título destrozado.

No solo eso. Cuando pidió que por lo menos le regresara los pedazos, su exnovio le señaló que ya había tirado todo a la basura.

Además de romper el título universitario su ex novio infiel la amenazó

Por si lo anterior no fuera suficiente, Samantha también mencionó que ha recibido amenazas de su ex novio, esto tras que este rompiera su título universitario.

Como una especie de advertencia por si ella lo quería demandar o llevar el caso por la vía jurídica, mencionando que ni metiendo al mejor abogado sus alegatos procederían.

Dando a entender que su papá le ayudaría en caso de que sucediera algo del estilo, pues al parecer tiene alguna clase de contacto o solución, sin especificar nada más al respecto.

Ante esta historia, muchas personas han empatizado con la joven, criticando la postura del exnovio con algo que ni siquiera estaba en discusión, que fue destruido por el afán de hacerle daño a la otra persona.