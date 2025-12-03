El Registro Nacional de Infieles en Perú se volvió viral en TikTok, acá te decimos qué es y por qué se hizo tendencia.

La infidelidad se ha convertido en un tema de discusión muy popular en Perú debido a una iniciativa que surgió en TikTok.

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles en Perú?

El Registro Nacional de Infieles (RNI) en Perú es una plataforma web que recopila información de presuntos infieles.

La iniciativa nació luego de que se viralizara un documento en Excel llamado “La lista negra de las girls” en donde se exponen peruanos infieles.

Los datos que presenta el Registro Nacional de Infieles en Perú son:

Fotografía

Nombre y apellidos

Departamento y distrito

Edad

Redes sociales

Estado de la acusación

Historia de la infidelidad

Cabe señalar que cada registro del RNI permite calificar, mediante votos la acusación, comentar, adjuntar pruebas y hasta refutar la acusación.

Incluso está la opción “añadir nuevo infiel”, donde los usuarios pueden subir datos de cualquier persona sin que haya una verificación.

En Chile surgió la tendencia en la que un grupo de mujeres hizo un archivo con nombres de infieles, aunque Perú lo llevó a otro nivel.

¿Por qué se volvió viral en TikTok el Registro Nacional de Infieles en Perú?

El llamado Registro Nacional de Infieles en Perú se hizo de inmediato viral en TikTok.

La tendencia ha generado discusión en redes sociales porque pone sobre la mesa el tema de la difusión de datos personales sin consentimiento y el linchamiento digital.

No obstante, algún sector de usuarios consideran que es una gran iniciativa, ya que expone a hombres que tiene conductas negativas en las relaciones de pareja.

Es tanto lo que ha generado el Registro Nacional de Infieles, que los hombres lanzaron la Lista de Mujeres Infieles de Perú llamada ”Candylandia”.