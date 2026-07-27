La final del Mundial 2026 con España recibiendo su segunda Copa del Mundo, dejó la premiación en segundo plano, al notar la presencia de un misterioso personaje que ahora sabemos es Chay Saway.

Tras haber pasado los días desde la final del Mundial 2026, Chay Saway salió a decir “soy yo”, pero llamando a que pare el acoso por su físico y subrayando que debe existir la empatía y respeto hacia los demás.

Chay Saway es el misterioso personaje de la final del Mundial 2026; pide detener el acoso

Diversidad de teorías y críticas sobre el físico de un misterioso personaje al fondo de la final del Mundial 2026 se construyeron a lo largo de los días. Sin embargo, la persona que representa es Chay Saway y ya salió a pedir que pare el acoso.

Chay Saway, el misterioso personaje de la final del Mundial 2026. (@chaysaway)

Por un video en sus redes sociales Chay Saway dijo que le sorprendió que después de la final del Mundial 2026 se despertó sabiendo que toda Latinoamérica lo había “golpeado” con críticas sobre su físico, quedando de lado el trabajo que ha hecho con la FIFA.

A esto le sumó que le llegaron miles de imágenes editadas donde lo comparaban con alienígenas, además de haber exagerado sus rasgos asiáticos para hacerlos parecer desproporcionados y agregando otros detalles falsos.

Sin embargo, las críticas pasaron de teorías y hacia su físico, para terminar en desprecio al no ser como América Occidental.

Ante ello, Chay Saway dejó claro que no importa si eres parte de la imagen una empresa importante como la FIFA, es desalentador que el físico llame más la atención que una trayectoria profesional o la admiración por la diversidad, recordando que aunque es de Asia come y toma como cualquier humano.

“No somos extraterrestres, podemos comer, podemos tomar, tenemos oídos, tengo dos ojos, no soy un extraterrestre”. Chay Saway.

Asimismo, Chay Saway ha comentado en varios post de páginas en redes sociales, mayormente de Latinoamérica, donde cuestionan quién es el misterioso personaje que llamó la atención por su físico.

Chay Saway, el misterioso personaje de la final del Mundial 2026, se pronuncia sobre las críticas a su físico. (@chaysaway)

Saway ha repetido su mensaje, explicando que “soy la persona de la foto” y pidiendo que se dejen los comentarios al respecto de su físico y externando lo increíble que es que esto importe más que la historia detrás.

“Detrás de cada rostro hay una persona real, con sentimientos y una historia que ustedes desconocen. Estamos en 2026. El acoso y las burlas en internet ya no deberían tener lugar en nuestra sociedad”. Chay Saway.

Chay Saway ha cerrado sus comentarios deseando “empatía” respeto y “menos prejuicios” para las personas que deciden externar opiniones “a costa de la dignidad” de los demás.