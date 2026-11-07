Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) han dicho que el meteorito de Marte encontrado en el Sahara guarda pistas sobre su pasado acuático, tras cuatros años de estudios.

Tras determinar que el meteorito de Marte encontrado en el Sahara, llamado Teghaza 001 se formó hace más de 4 mil 100 millones de años, lo que lo convierte en uno de los meteoritos marcianos más antiguos jamás encontrados.

Y ante su antigua corteza y formación, los científicos apuntan que el meteorito podría ayudar a responder muchas preguntas, incluyendo cómo el agua y las rocas interactuaron en el antiguo Marte.

“Se trata de un meteorito marciano sumamente antiguo y poco común, que nos brinda la oportunidad de examinar la corteza y el manto primitivos de Marte, en una época en la que la vida apenas comenzaba a surgir en la Tierra”. Yang Liu, científica planetaria del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA

Meteorito de Marte encontrado en el Sahara contendría las pistas hallazgo de agua en sus minerales

En el meteorito de Marte encontrado en el Sahara, Teghaza 001 se han descubierto una mezcla de minerales ígneos, en los cuales se tendrían pistas sobre su pasado acuático.

Debido a que la mezcla de minerales ígneos contaría la historia sobre cómo la corteza de Marte se formó a partir del magma enfriamiento antes de que fuera alterada por el agua subterránea.

Tras descubrir que el meteorito de Marte contiene cristales de circón, que registran pistas sobre la formación de una roca y pueden ser utilizados por los geólogos para fechar con precisión la edad de una muestra.

Con ello, en un análisis adicional se obtuvo cuándo se formó Teghaza 001, así como cuándo ocurrieron ciertos cambios, como fue la alteración del agua.

A lo que en las pistas obtenidas del meteorito de Marte dentro de los isótopos de oxígeno, la textura y la química de los minerales apuntan a un ciclo del agua mucho más dinámico a principios de Marte.