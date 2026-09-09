El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 será uno de los fenómenos astronómicos más prolongados del siglo, con una totalidad excepcionalmente extensa.

En Luxor, Egipto, la Luna cubrirá completamente al Sol durante aproximadamente 6 minutos y 22 segundos, convirtiendo la jornada en uno de los eventos astronómicos más esperados.

Aunque suele describirse como el más largo del siglo, será el segundo eclipse solar total más prolongado del siglo XXI, después del registrado en 2009.

¿Por qué el eclipse solar de 2027 durará más de 6 minutos?

La duración extraordinaria dependerá de la combinación entre las posiciones de la Tierra, la Luna y el Sol durante el fenómeno astronómico.

La Tierra se encontrará cerca del afelio, mientras la Luna estará próxima a su perigeo, haciendo que el disco lunar aparente resulte relativamente grande.

Además, la trayectoria de la sombra atravesará regiones cercanas al ecuador, una circunstancia que favorecerá una permanencia prolongada de la totalidad sobre la superficie terrestre.

Eclipse solar (Unsplash)

El eclipse será visible de forma total en una franja que atravesará España, el norte de África, Medio Oriente y otras regiones, según la trayectoria calculada.

En Egipto, Luxor se perfila como uno de los destinos principales para observar el fenómeno, con una totalidad estimada de 6 minutos y 22 segundos.

La fase total transformará temporalmente el aspecto del cielo durante el día y permitirá observar la corona solar, visible alrededor del disco lunar.

El fenómeno también podrá impulsar viajes especializados de aficionados y científicos, aunque las condiciones meteorológicas determinarán finalmente la calidad de observación en cada ubicación.