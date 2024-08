¿Quién ganaría en una guerra nuclear, Rusia o Estados Unidos? Esta pregunta surge por una escalada nuclear en Rusia y China prevista por Estados Unidos, hecho por el que el gobierno de Joe Biden alista una estrategia en ese sentido.

En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania que suma 4 mil 700 muertos ucranianos muertos desde el 24 de febrero de 2022, Joe Biden alista un cambio en la orientación nuclear de Estados Unidos debido a una creciente alianza entre Rusia y China, así como por las armas convencionales que Corea del Norte e Irán están suministrando a Rusia.

Por su parte, el 19 de agosto de 2024, el líder del régimen de Ucrania, Vladímir Zelenski, pidió sus aliados occidentales acelerar el envío de armas y municiones; esto pese a que en mayo de 2024 el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, explicó que el apoyo de Estados Unidos no cambiará el panorama en Ucrania.

“No se puede dar la vuelta al interruptor instantáneamente” Jake Sullivan

Rusia o Estados Unidos: ¿Quién ganaría una guerra nuclear?

En torno a las tensiones entre Rusia y Estados Unidos surge la duda sobre quién ganaría una guerra nuclear, ya que el gobierno de Joe Biden alista una estrategia nuclear para contrarrestar una posible amenaza de China (aliado de Rusia), país que podría superar el arsenal nuclear de Estados Unidos en 2030.

Según información de The New York Times, la estrategia nuclear de Joe Biden forma parte de un documento clasificado del cual no existen copias electrónicas, sino apenas “un pequeño número de copias impresas que fueron distribuidas a unos pocos funcionarios de seguridad nacional y altos mandos del Pentágono”.

En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos estima que China supere su arsenal nuclear en 2030 con un aumento a mil ojivas, aproximadamente la misma cantidad que Estados Unidos y Rusia han desplegado, y a mil 500 ojivas en 2035.

Según The New York Times, el cambio de enfoque en la estrategia nuclear se da debido a una creciente alianza entre Rusia y China, así como por las armas convencionales que Corea del Norte e Irán están suministrando a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania.

Rusia o Estados Unidos: “No importa cómo comience la guerra nuclear, termina con todos muertos”, afirma especialista

La hipótesis sobre una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos lleva a pensar en los resultados de una escalada militar de estas dimensiones, ya que el presidente de Rusia, Valdirmir Putin, afirmó que tiene “muchas más” bombas nucleares que Estados Unidos y Europa; “pero no llegaremos a esto”, dijo sobre la posibilidad de una guerra nuclear en junio de 2024 en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

“No hay necesidad de pensar en eso [la guerra nuclear]. Y le pediría a cualquiera que no mencione nada de eso” Vladimir Putin

Al margen de las declaraciones del presidente ruso, un análisis del diario estadounidense Daily Mirror explicó que, en caso de que Rusia o China lanzasen un misil balístico intercontinental, Estados Unidos tendría solo 6 minutos para responder ante la agresión, lo cual desencadenaría un efecto dominó de ataques nucleares.

En ese sentido, durante los primeros 72 minutos de una guerra nuclear cientos de millones de personas morirían, según explicó la escritora Annie Jacobsen, quien cuenta con una especialización en información sobre la Marina norteamericana.

“No importa cómo comience la guerra nuclear, termina con todos muertos (...) En el momento en que se lanza un misil balístico intercontinental, Estados Unidos ve el proyectil en una fracción de segundo después del lanzamiento. El sistema de comando y control nuclear de Estados Unidos entraría en acción para realizar un contraataque de inmediato” Annie Jacobsen

Por su parte, el simulador Outrider planeta que si en Nueva York cayese una Bomba del Zar (bomba de hidrógeno de 50 megatones), 6 millones 130 mil 230 estadounidenses resultarían muertos y cerca de cuatro millones de personas resultarían heridas, es decir, prácticamente toda la ciudad.