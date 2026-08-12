El 12 de agosto de 2026 será una fecha especial para los amantes de la astronomía, pues coincidirán cuatro fenómenos astronómicos que podrán disfrutarse en distintas partes del mundo; entre ellos destacan la alineación de seis planetas, un eclipse solar y el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas.

Desde antes del amanecer de este 12 de agosto estará el primer evento astronómico pues Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno aparecerán distribuidos por el cielo. La alineación planetaria podrá observarse desde México y gran parte de Latinoamérica, siempre que los planetas se encuentren sobre el horizonte y las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Dónde se podrán ver los fenómenos astronómicos del 12 de agosto?

Por la tarde de este 12 de agosto ocurrirá un eclipse solar, cuya fase total será visible en Groenlandia, Islandia, el norte de España y otras regiones ubicadas dentro de su trayectoria. En algunas zonas del norte de Estados Unidos y Canadá será visible de manera parcial aunque el eclipse no podrá observarse desde México ni Latinoamérica.

Durante la noche del 12 al 13 de agosto, las Perseidas alcanzarán su máximo de actividad, por lo que México y gran parte de Latinoamérica tendrán oportunidad de observar numerosos meteoros, se sabe que el espectáculo será especialmente favorable en el hemisferio norte.

Espacio exterior (Aldebaran S / Unsplash )

Además, el cielo contará con una Luna nueva, lo que significa que habrá poca luz lunar y mejores condiciones de oscuridad para intentar observar las Perseidas.

En conjunto, estos fenómenos astronómicos convertirán al 12 de agosto de 2026 en una jornada destacada para mirar el cielo, aunque la visibilidad dependerá de la ubicación y de las condiciones meteorológicas.