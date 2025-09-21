Hoy 21 de septiembre de 2025 se llevará a cabo un eclipse solar parcial, por lo que te decimos cómo será y en qué países podrá verse.

Cabe recordar que ocurrió un evento astronómico similar el pasado 29 de marzo de este año.

¿Cómo será el eclipse solar parcial del 21 de septiembre?

Este 21 de septiembre se llevará a cabo un eclipse solar parcial, lo que significa que la Luna no cubrirá completamente el Sol.

Es decir que en su punto máximo, la Luna oscurecerá una porción del Sol, creando un efecto de “mordisco”.

Eclipse solar parcial (Geronimo Giqueaux / Unsplash)

No obstante, la magnitud del eclipse solar parcial variará dependiendo la ubicación geográfica de donde se presente.

Por lo que será más pronunciado en las zonas cercanas al centro de su trayectoria.

¿En qué países se verá el eclipse solar parcia del 21 de septiembre?

Este domingo 21 de septiembre se llevará a cabo el eclipse solar parcial, un evento que lamentablemente no será visible en México.

De acuerdo, con la NASA y expertos, el eclipse solar parcial del 21 de septiembre de 2025 será visible en algunas regiones del Hemisferio Sur.

Los países y regiones en donde será visible el eclipse solar parcial del 21 de septiembre, son:

Australia

Antártida

Océano Pacífico

Océano Atlántico

Nueva Zelanda

En el caso de México y los demás países en donde el eclipse solar parcial del 21 de septiembre no tendrá visibilidad, podrá disfrutarse a través de YouTube en el canal Time and Date.

La transmisión del eclipse solar parcial del 21 de septiembre dará inicio en punto de las 10:00 am, tiempo de México.