El 21 de septiembre ocurrirá el último eclipse solar del año, pero ¿se verá desde México? Te compartimos la hora en que podrás verlo en línea en su punto máximo.

El año 2025 está por terminar y con ello la despedida a los eventos astronómicos de estos 365 días, cerrando con un eclipse solar el 21 de septiembre.

¿Dónde ver el eclipse solar del 21 de septiembre desde México? Hora para verlo en su punto máximo

Un eclipse solar el 21 de septiembre es la forma en que se cerrarán los eventos astronómicos del 2025, así que te compartimos dónde y a qué hora verlo en su punto máximo en México:

Dónde: YouTube @timeanddate

Hora: 18:00 horas

Este eclipse solar destaca por su profundidad y duración, debido a que serán más de cuatro horas para su desarrollo llegando a cubrir 86 % el sol en su punto máximo.

Eclipse solar parcial (NASA/Ryan Hill)

Sin embargo, debes saber que esta ocasión México solo podrá ver en línea por el canal de YouTube y la hora que te compartimos, debido a que no será visible en el país.

El eclipse solar del 21 de septiembre únicamente podrá ser visto en:

Nueva zelanda

Antártida

Australia

Islas del pacífico

Es decir, América, Europa, Asia y África no podrán ver directamente el eclipse solar del 21 de septiembre.