El Dr. Simi en persona fue a un concierto de Aurora -de 26 años de edad- para regalarle un kit de peluches personalizados.

Y es que la cantante dio un concierto el sábado 15 de abril en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Recinto que fue testigo no solamente de las canciones en vivo del último disco de Aurora ‘The Gods We Can Touch’, sino también de la ya clásica lluvia de peluches de Dr. Simi.

Algunos de ellos entregados por uno de los personajes favoritos de México y ya conocido por los artistas: el Dr. Simi.

Aurora con Simi peluche (Instagram | @drsimi_oficial)

Dr. Simi hace entrega de un kit de sus propios peluches a Aurora en concierto

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que el Dr. Simi compartió un video del momento en el cual cual conoció a la famosa Aurora.

En las imágenes se puede ver que llegó al Pepsi Center con una canasta llena de peluches del Dr. Simi, incluido uno personalizado como la portada de su disco ‘All My Demons Greeting Me as a Friend’.

Aurora no puedo evitar sonreír y emocionarse al ver llegar al Dr. Simi con tremendo regalo e incluso le dejó un peluche autografiado.

Aurora, la primera cantante en recibir un peluche del Dr. Simi en su concierto en México

De acuerdo con los registros de internet, Aurora habría sido la primera cantante a quien un fanático le arrojó un peluche del Dr. Simi al escenario.

Por lo que se puede ver en videos pasados, los cuales datan de noviembre de 2021, fue durante su presentación en el Corona Capital que Aurora recibió su primer Simi peluche.

Desde este acontecimiento, entre el público mexicano inició una nueva tradición que dicta que los fanáticos de algún artista del medio musical o actoral.

Aunque todavía hay algunas dudas respecto al origen de esta tradición, pues hay quienes apuntan a otros famosos como los primeros en haber recibido un peluche del Dr. Simi.