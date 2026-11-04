Hoy miércoles 4 de noviembre se dio el reingreso a la Tierra del telescopio espacial Neil Gehrels Swift de la NASA.

El observatorio funcionó durante casi 22 años en los que se dedicó al estudio de estallidos de rayos gamma y las supernovas.

¿Dónde cayó el telescopio Swift? Sus componentes no provocaron daños durante el reingreso a la Tierra

El telescopio Swift de la NASA reingresó de forma descontrolada a la atmósfera terrestre sobre el norte de isla de Sumatra, en Indonesia.

Durante su reinserción a la Tierra, ocurrida a las 6:39 a.m. (tiempo del centro de México), el telescopio de 1.450 kilogramos se desintegró casi en su totalidad por las altas temperaturas del descenso.

Los restos de sus componentes que sobrevivieron cayeron, pero no registraron daños.

¿Dónde cayó el telescopio Swift? Reingresó a la Tierra tras casi 22 años en el espacio (NASA)

Previo a su caída, la NASA precisó en 1 entre 2,100 la probabilidad de que los restos del telescopio Swift causaran daños a las personas.

Debido a la inclinación de su órbita, los restos del Neil Gehrels Swift únicamente podrían caer entre los 20.6 grados de latitud norte y sur.

Dicha franja en América va del centro de México al norte de Chile, por lo que diversos países monitorearon su entrada.

En agosto pasado, se comenzó a prever el regreso del telescopio Swift, luego de que la NASA y la empresa Katalyst no permitieron que su nave LINK lo catapultara y lo empujara hacia arriba.

Estos son los logros del telescopio Swift tras 22 años en el espacio

Fue en noviembre 2004 cuando se lanzó el telescopio Swift. Durante más de dos décadas logró observar más de 2 mil estallidos de rayo gamma y 1,400 supernovas.

Además de que sus datos fueron usados para 7 mil artículos científicos. Su archivo ocupa doce terabytes, con más de 1.5 millones de imágenes.

El telescopio Swift destacaba por su rapidez al apuntar a fenómenos fugaces.

Hacia 2005 logró registrar el resplandor de un estallido corto de solo 0.03 segundo, respaldando la teoría que afirmaba que de dichas explosiones se produce la fusión de dos estrellas de neutrones.