Este 8 de septiembre es el Día Internacional del Periodista, por lo que te dejamos los 8 momentos divertidos que ocurrieron en la televisión en vivo y que ahora, viven como memes icónicos en redes.

Pues a lo largo de los años, han pasado momentos divertidos e icónicos de periodistas que viven en la memoria colectiva de los usuarios en redes sociales y que a la postre, se convirtieron en memes.

8 momentos divertidos de periodistas que pasaron en vivo y ahora son memes recordados por el Día Internacional del Periodista

Hoy 8 de septiembre se celebra el Día Internacional del Periodista, y si bien es una forma de reconocer su labor, también ha habido momentos en donde se equivocan.

Es por esto que recordamos estos 8 momentos icónicos de periodistas, reporteros y conductores que ocurrieron en vivo y que hoy son memes clásicos de las redes sociales en México:

El “Avísenme” de Marcos Martínez Soriano

Durante su noticiero en vivo el periodista Marcos Martínez Soriano se dedicó a insultar a periodistas como Joaquín López-Dóriga, Javier Alatorre y demás con groserías y palabras altisonantes. Sin embargo, nadie le informó que estaban al aire. De ahí salió la famosa frase: “Avísenme”.

Reportero descubre que un árbol le cayó a su coche en vivo

Otro de los momentos icónicos de reporteros y periodistas en la televisión mexicana fue cuando durante una cobertura en vivo un reportero reveló que a un auto le había caído un árbol pero, segundos después cayó en cuenta de qué se trataba de su coche, y terminó diciéndole icónica frase: “¡Ah caray! Soy yo. Le cayó a mi coche”.

Un reportero le pregunta en vivo a una mujer si está embarazada y no lo estaba

También un meme que se ha hecho viral entre sociales fue cuando un reportero le preguntó en vivo a una mujer si estaba embarazada, pero ella apenada le dijo que no que era “panza natural”.

Reportero se cae a un hoyo inundado en vivo

Durante unas inundaciones en México, un reportero estaba dando la nota sobre las fuertes lluvias, pero terminó cayendo en un hoyo lleno de agua, al no darse cuenta que éste estaba tapado, todo mientras estaba en vivo.

El gallo de Lolita Ayala

Uno de los momentos que viven en la memoria colectiva de México, sin duda alguna es cuando Lolita Ayala estaba dando una noticia en vivo, pero de repente sintió un gallo atorado en su garganta, y su voz salió bastante extraña algo que se ha convertido en un meme a través de los años.

Joaquín López-Dóriga entrevista a Anthony Hopkins en inglés

En este momento, Joaquín López-Dóriga entrevista en vivo Anthony Hopkins por su nueva película El Rito y en inglés le preguntó el porqué del título; sin embargo terminó haciendo una mezcla de Spanglish y la cara del actor, también se convirtió en un meme al no entender la pregunta del periodista.

Pedro Sola y la mosca

Sin duda alguna, uno de los momentos más épicos de la televisión mexicana, fue protagonizado por Pedro Sola, conductor de Ventaneando de TV Azteca, quien estaba tomando café en vivo y de un momento a otro comenzó a gritar al darse cuenta que en su bebida había caído una mosca muerta.

Pedro Sola y la mayonesa

Finalmente, uno de los memes que ha perdurado a través del tiempo, también fue protagonizado por Pedro Sola, quien durante un anuncio en vivo de mayonesa Hellmans, terminó confundiendo a la marca y la llamó McCormick.