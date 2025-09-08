Este 8 de septiembre se celebra el Día del Periodista, por lo que te decimos las 14 frases para dedicar en este día y reconocer su valor.
Pues en este Día del Periodista, se celebra a quienes se entregan a la labor de informar a toda la población, incluso llegando a poner en riesgo sus vidas.
14 frases por el Día del Periodista este 8 de septiembre
Tal y como se reveló, este 8 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día del Periodista, por lo que te dejamos estas 14 frases para dedicar y reconocer su labor:
- Que la tinta de su pluma siga escribiendo la verdad, desvelando lo oculto, cuestionando lo establecido y dando voz a los que no la tienen.
- ¡Feliz Día del Periodista, gracias por su incansable trabajo y por ser los ojos y la voz de la democracia!
- “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. Albert Camus.
- Agradecemos su esfuerzo por ser constante ante la búsqueda de la verdad y brindar a todos una información justa, veraz y real. ¡Feliz día del periodista!
- “La verdadera función del periodismo es educar a las masas, no para satisfacer sus gustos”. Joseph Pulitzer.
- ¡Felicidades a los periodistas en su día! Su labor es un faro de luz en medio de la confusión, guiándonos hacia el entendimiento y la verdad.
- “Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”- Ryszard Kapuscinski
- Las palabras se hacen grandes en la voz de quienes aman la verdad. Feliz día del periodista.
- “El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”. - Gabriel García Márquez.
- “El periodismo es libre o es una farsa”- Rodolfo Walsh
- Cada historia que cuentas es un faro de información en la oscuridad. Gracias por iluminar nuestras vidas con tu trabajo. ¡Felicidades, periodista!
- El periodismo es un arte, y tú eres un maestro en él. Tu dedicación a la profesión es verdaderamente admirable. ¡Felicidades!
- Cada día, tu pluma es una fuerza poderosa que da forma al mundo que nos rodea. Sigue escribiendo historias que importan.
- En un mundo donde la información es clave, tú eres la clave maestra. Gracias por tu compromiso con la verdad. ¡Felicitaciones, periodista!
¿Por qué se celebra el Día del Periodista este 8 de septiembre?
El Día Internacional del Periodista se celebra el 8 de septiembre en honor al periodista checo Julius Fučík, quien fue ejecutado por los nazis en 1943.
Fučík fue un defensor de la libertad de prensa y opositor al régimen nazi, de hecho su último escrito, “Reportaje al pie de la horca”, fue sacado clandestinamente de la prisión y publicado póstumamente.
Este se convirtió en un testimonio de la lucha de Julius Fučík y un símbolo de la resistencia periodística.
La fecha del Día Mundial del Periodista, este 8 de septiembre, fue establecida por la Organización Internacional de Periodistas (OIP) en 1958.
Pues el Día del Periodista tiene como recordatorio la importancia de la libertad de expresión y el papel fundamental que desempeñan los periodistas en la sociedad, quienes a menudo arriesgan sus vidas para informar la verdad y defender la democracia.