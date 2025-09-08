Este 8 de septiembre se celebra el Día del Periodista, por lo que te decimos las 14 frases para dedicar en este día y reconocer su valor.

Pues en este Día del Periodista, se celebra a quienes se entregan a la labor de informar a toda la población, incluso llegando a poner en riesgo sus vidas.

14 frases por el Día del Periodista este 8 de septiembre

Tal y como se reveló, este 8 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día del Periodista, por lo que te dejamos estas 14 frases para dedicar y reconocer su labor:

Que la tinta de su pluma siga escribiendo la verdad, desvelando lo oculto, cuestionando lo establecido y dando voz a los que no la tienen. ¡Feliz Día del Periodista, gracias por su incansable trabajo y por ser los ojos y la voz de la democracia! “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. Albert Camus. Agradecemos su esfuerzo por ser constante ante la búsqueda de la verdad y brindar a todos una información justa, veraz y real. ¡Feliz día del periodista! “La verdadera función del periodismo es educar a las masas, no para satisfacer sus gustos”. Joseph Pulitzer. ¡Felicidades a los periodistas en su día! Su labor es un faro de luz en medio de la confusión, guiándonos hacia el entendimiento y la verdad. “Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”- Ryszard Kapuscinski Las palabras se hacen grandes en la voz de quienes aman la verdad. Feliz día del periodista. “El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”. - Gabriel García Márquez. “El periodismo es libre o es una farsa”- Rodolfo Walsh Cada historia que cuentas es un faro de información en la oscuridad. Gracias por iluminar nuestras vidas con tu trabajo. ¡Felicidades, periodista! El periodismo es un arte, y tú eres un maestro en él. Tu dedicación a la profesión es verdaderamente admirable. ¡Felicidades! Cada día, tu pluma es una fuerza poderosa que da forma al mundo que nos rodea. Sigue escribiendo historias que importan. En un mundo donde la información es clave, tú eres la clave maestra. Gracias por tu compromiso con la verdad. ¡Felicitaciones, periodista!

Día del Periodista ( AbsolutVision / Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día del Periodista este 8 de septiembre?

El Día Internacional del Periodista se celebra el 8 de septiembre en honor al periodista checo Julius Fučík, quien fue ejecutado por los nazis en 1943.

Fučík fue un defensor de la libertad de prensa y opositor al régimen nazi, de hecho su último escrito, “Reportaje al pie de la horca”, fue sacado clandestinamente de la prisión y publicado póstumamente.

Este se convirtió en un testimonio de la lucha de Julius Fučík y un símbolo de la resistencia periodística.

La fecha del Día Mundial del Periodista, este 8 de septiembre, fue establecida por la Organización Internacional de Periodistas (OIP) en 1958.

Pues el Día del Periodista tiene como recordatorio la importancia de la libertad de expresión y el papel fundamental que desempeñan los periodistas en la sociedad, quienes a menudo arriesgan sus vidas para informar la verdad y defender la democracia.