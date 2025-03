Lolita Ayala es el nombre de la reconocida periodista y presentadora mexicana que en 2025 reapareció en una entrevista.

Durante casi 30 años estuvo al frente de El Noticiero con Lolita Ayala.

Espacio que se ganó un espacio en el horario vespertino de la televisión y que se caracterizó por su estilo y siempre una rosa a cuadro.

Y aunque es una periodista que no necesita presentación, a continuación algunos datos de Lolita Ayala y su amplia trayectoria en televisión.

Dolores Ayala Nieto es originaria de la Ciudad de México.

Con una amplia trayectoria dentro de la televisión, Lolita Ayala vio sus inicios en la televisión gracias al Teleperiódico de Notimex.

De 1972 en adelante, la periodista en crecimiento formó parte de noticieros como En Punto y Cada Noche.

Siendo en 1974 cuando Lolita Ayala se unió a las filas de 24 horas, el noticiero dirigido por Jacobo Zabludovsky.

Fue hasta 1987 cuando la periodista se convirtió en la conductora y directora de Muchas Noticias.

Espacio que con el tiempo cambió de nombre al que todos conocemos: El Noticiero con Lolita Ayala.

Mismo que permaneció en emisión hasta el 19 de agosto de 2016. Siendo reemplazado por Las Noticias, con Karla Iberia Sánchez.

Lolita Ayala nació el 21 de mayo de 1951, por lo que la periodista y presentadora tiene 73 años de edad en la actualidad.

Lolita Ayala no está casada en la actualidad; sin embargo la periodista ha estado casada en tres ocasiones:

Lolita Ayala nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

Lolita Ayala tiene dos hijos:

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda en 2024, la periodista habló de los cuatro abortos espontáneos que sufrió en su vida.

Muy difícil... tuve cuatro abortos, bueno perdí cuatro niños, no es que yo los quisiera perder si no que a los 6 meses empezaba yo a sangrar y pa’ fuera.

Lolita Ayala cuenta con estudios de medicina en Estados Unidos.

En cuanto a su formación como periodista, Lolita Ayala estudió periodismo de radio y televisión en la Radiotelevisione Italiana.

Lolita Ayala es la creadora de Sólo por Ayudar, una fundación que inició en 1985 después del terremoto que azotó México.

La presentadora mexicana también ha recibido premios nacionales e internacionales por su labor dentro del periodismo.

En 2020 Lolita Ayala lanzó su propia tienda de ropa, cuyas ganancias van dirigidas para su fundación.

Fue para el podcast “Sensibles y chingonas” que Lolita Ayala ofreció una entrevista a finales de marzo de 2025.

En dicho espacio, la periodista y presentadora reveló las razones que llevaron al final de El Noticiero con Lolita Ayala.

Al parecer fue un ejecutivo de Televisa quien tomó esta decisión, recordando el impacto que esto le generó.

Pues a Lolita Ayala le dijeron que querían “una cara nueva” y “joven” en el noticiero:

Yo sabía que venían cambios, nunca me imaginé que el motivo por el que me quitaran fuera que había caras más jóvenes, jóvenes, no bonitas. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós

Lolitta Ayala