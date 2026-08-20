En un hecho por demás curioso, la banda de metal cristiano, Demon Hunter, está demandando a Netflix por culpa de Las Guerreras K-Pop.

Esto debido a que el nombre de la banda, Demon Hunter, y el de la película de Netflix en inglés, K-Pop Demon Hunters, es muy parecido y se presta a confusiones.

K-Pop Demon Hunters (Tomada de video)

Demon Hunter alega que Las Guerreras K-Pop de Netflix los están eclipsando

La demanda, presentada ante un tribunal de California, señala que la simple existencia de Las Guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters) eclipsa la marca Demon Hunter.

Afirmando que con K-Pop Demon Hunters, Netflix se apropió de la identidad y significado de Demon Hunter, puesto que la banda lleva más de 25 años en activo.

El alegato afirma que la expansión de la franquicia de Las Guerreras K-Pop ha hecho que se piense que la banda está ligada de alguna manera a la película, su música y personajes.

Lo cual limita el campo de acción del grupo, puesto que ya no pueden desarrollar su carrera de manera libre como lo hacían hasta antes del estreno del filme.

Cosa que se ve maximizada por el hecho de que se planea una gira de K-Pop Demon Hunters, lo cual podría desplazar al grupo de metal cristiano de la industria.

Demon Hunter (@demonhunter)

Demon Hunter ya está siendo confundida con Las Guerreras K-Pop

Aunque para algunos la demanda pueda ser exagerada, en la misma se señala que ya se han dado confusiones entre Demon Hunter y Las Guerreras K-Pop.

Ponen de ejemplo lo sucedido con una mujer y sus hijas en Estados Unidos, quienes compraron boletos para un concierto de Demon Hunter pensando que era algo de K-Pop Demon Hunters.

Con lo que refuerzan su argumento acerca de que la supuesta homonimia entre los nombres de los grupos podría afectar al formado en el año 2000.

Finalizando con que Netflix no tiene derecho a usar el nombre, como no lo tendría de desarrollar un espectáculo de “K-Pop Metallica” o “K-Pop Black Sabbath”.