A través de sus redes sociales, AnimeMusicLab dio a conocer varios cambios en sus conciertos para este 2026, incluyendo la presentación de Las Guerreras Mágicas en CDMX.

Pues el show Las Guerreras Mágicas se moverá casi un año, llevándose a cabo ahora en 2027.

Concierto de Las Guerreras Mágicas en Pepsi Center se llevará a cabo ahora a inicios de 2027

Mediante un comunicado, AnimeMusicLab dio a conocer que el concierto de Las Guerreras Mágicas en CDMX se moverá de agosto de 2026 al 27 de febrero de 2027.

Comunicado concierto Las Guerreras Mágicas (AnimeMusicLab)

Quienes ya habían adquirido sus entradas para el evento, podrán hacerlas válidas en la misma fecha sin ningún problema, en la misma zona del Pepsi Center y con todos los beneficios, en caso de que hubieran comprado un pase VIP.

De acuerdo con la productora, esto se debe a que se le dará “más tiempo” a los fans para comprar sus boletos para el concierto de Las Guerreras Mágicas en CDMX.

Concierto de Las Guerreras Mágicas en Pepsi Center no fue el único afectado

Junto con el concierto de Las Guerreras Mágicas en CDMX, AnimeMusicLab anunció los siguientes cambios:

Dragon Ball - Live Symphonic (Monterrey): Cancelado por baja venta de boletos. El reembolso se podrá solicitar a Ticketmaster a partir del 15 de junio

Dragon Ball - Live Symphonic (Guadalajara) Pospuesto hasta el 16 de enero de 2027. Mismo caso de el de Las Guerreras Mágicas

Comunicado AnimeMusicLab (AnimeMusicLab)

En cada uno de los conciertos la razón detrás es la misma; la baja venta de boletos. Podemos confirmar que para el de Las Guerreras Mágicas, pocas zonas del Pepsi Center mostraban boletaje agotado.

Habrá que ver si las presentaciones pospuestas no se acaban de cancelar también si no hay una mejora en el ritmo de venta.

De momento, AnimeMusicLab solo tiene activo un concierto para 2026, el de Disney en Concierto: Un Recorrido Musical, fechado para el 27 de septiembre.