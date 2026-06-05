La NASA ordenó a los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) refugiarse en sus naves y prepararse para una posible evacuación de emergencia mientras equipos rusos intentaban reparar una fuga de aire que se agravaba en su módulo.

El incidente de la fuga de aire en la EEI generó alerta máxima en la estación orbital, que orbita la Tierra a más de 400 kilómetros de altura.

La fuga de aire, ubicada en el segmento ruso de la EEI, se intensificó durante trabajos de reparación, obligando a la tripulación a tomar medidas de precaución inmediatas.

NASA alerta de posible evacuación en la EEI por grave fuga de aire

Las autoridades de la NASA y espaciales monitorearon de cerca la situación de fuga de aire en la EEI para evitar riesgos mayores a la vida de los astronautas.

Afortunadamente, la fuga aire fue estabilizada y no se requirió la evacuación, por lo que los astronautas regresaron a operaciones normales tras controlar la emergencia en la Estación Espacial Internacional.

El incidente pone de manifiesto los riesgos persistentes en la infraestructura de la EEI, que ha superado su vida útil prevista, de acuerdo a algunos reportes.

La ISS enfrenta nuevos desafíos en medio de tensiones geopolíticas

Tras la fuga de aire en la Estación Internacional, algunos expertos aseguran que el mantenimiento se ha complicado por tensiones internacionales, especialmente entre Rusia y sus socios occidentales.

Este tipo de incidentes genera preocupación sobre la seguridad a largo plazo del laboratorio orbital, clave para la investigación científica y la exploración espacial.

La NASA y Roscosmos continúan colaborando en la resolución de problemas técnicos de la EEI, pero el episodio revive debates sobre la necesidad de nuevas estaciones espaciales. Mientras tanto, la tripulación permanece en la estación cumpliendo sus misiones científicas programadas.

Fuentes oficiales aseguran que la situación de la fuga de aire en la Estación Espacial Internacional está bajo control, pero seguirán evaluando la integridad estructural del módulo afectado.