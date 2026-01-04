¿Quieres saber cuándo hay un eclipse lunar en 2026? Te damos las fechas para verlos en México.

El 2026 será un año de eclipses lunares; por ello, te decimos en qué día podrás apreciarlos.

Fechas para ver en México un eclipse lunar en 2026

Durante el 2026 ocurrirán dos eclipses lunares, uno total y uno parcial. Sus fechas son las siguientes:

Eclipse lunar total / Luna de sangre: martes 3 de marzo (visible en todo México)

Eclipse lunar parcial: viernes 28 de agosto (Visible en gran parte del país, en especial centro, oriente y sureste)

Eclipse lunar total (Unsplash)

Los eclipses lunares son eventos astronómicos donde “el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra”, explica la NASA.

La propia agencia especial detalla que durante un eclipse lunar total, la Luna en su totalidad se sitúa en la parte más oscura de la sombra de la Tierra (umbra).

Cuando la Tierra se encuentra en la umbra, se adquiere un tono rojizo, de ahí que al fenómeno se le conozca como “Luna de sangre”.

Ahora bien, en los eclipses lunares parciales, se da una “alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna”.

Lo que provoca que la sombra crezca y luego llegue a retroceder sin llegar a cubrir nuestro satélite.

¿Cómo ver un eclipse lunar en México 2026? Estas son 5 recomendaciones

En caso de que quieras ver los eclipses lunares en México en 2026, te recomendamos esto:

Ver a la luna de forma normal, ya que es seguro hacerlo y no se necesita equipo especial Buscar un sitio cómodo y alto en donde no haya edificios Revisar el pronóstico del tiempo Alejarse de la contaminación lumínica Consultar app especializadas de astronomía para conocer horarios del evento