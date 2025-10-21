Científicos aseguran que la ‘segunda luna’ de la tierra permanecerá hasta 2083 y explican el fenómeno del satélite.

En agosto 2025 se detectó un asteroide cuasi-satélite al que denominaron 2025 PN7, llamada la ‘segunda luna’ de la Tierra en redes sociales.

La ‘segunda luna’ acompañará a la tierra por casi 60 años

El observatorio Pan-STARRS1 de Hawai encontró la ‘segunda luna’, la cual se mueve en sincronía de la tierra y llamaron 2025 PN7.

Este asteroide comparte la orbita solar terrestre, pero su movimiento es controlado por la gravedad del sol; es decir, no gira alrededor de la Tierra.

La NASA nunca mencionó que la tierra tuviera dos lunas, como se manejó en redes sociales.

Carlos y Raúl de la Fuente publicaron en un estudio en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que este asteroide lleva acompañando a la tierra cerca de 6 décadas.

2025 PN7, erróneamente llamada ‘segunda luna’, estará cerca de la tierra hasta 2083 o 2085, por casi 60 años más.

Este asteroide mide 20 y 30 metros de diámetro, por lo que es demasiado pequeño para observarse a simple vista.

No representa un peligro para la Tierra, ya que nunca se acerca lo suficiente.

Esta es la explicación detrás de 2025 PN7, el conocido como segunda luna

2025 PN7 o la ‘segunda luna’ es un asteroide, clasificado como cuasi-satélite, y no es una luna como se ha estado manejando en redes sociales.

Este es un objeto que comparte órbita solar de un planeta, en este caso, la tierra por años y hasta décadas.

Anteriormente, la tierra ha tenido dos asteroides similares a 2025 PN7 y se trata de 2016 HO3 y 2006 RH120, también llamadas ‘segundas lunas’.

Lo que destaca a 2025 PN7, es el largo tiempo que lleva a lado de la tierra y su estabilidad.