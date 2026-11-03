Un video de extrañas luces sobre el volcán Popocatépetl llamó la atención en redes sociales este lunes 2 de noviembre de 2026, Día de Muertos.

Las imágenes, difundidas por Webcams de México, muestran varias siluetas luminosas que parecen ascender en el cielo nocturno del volcán Popocatépetl.

La grabación del volcán Popocatépetl generó preguntas entre los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre la naturaleza de los objetos observados cerca del coloso el pasado 2 de noviembre.

¿Qué captó la cámara que apunta al #volcán #Popocatépetl hoy 2 de noviembre #DiaDeMuertos? 🌋



👀 Extrañas siluetas luminosas parece ascender en el cielo nocturno. ¿Será basura espacial o algo más? 🛸✨

¿Tú qué crees?

Vista Tlamacas. Gracias #CENAPRED https://t.co/B30AfxfwKe pic.twitter.com/dMCj3zex5u — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 3, 2026

¿Qué captó la cámara sobre el volcán Popocatépetl?

A través de su cuenta de X, Webcams de México compartió el registro con una pregunta sobre lo ocurrido durante la noche: ¿Qué eran las misteriosas luces que parecían elevarse junto al volcán Popocatépetl?

En la publicación, la plataforma planteó como posibilidades la basura espacial o algún otro fenómeno, sin confirmar el origen de los destellos captados en el volcán Popocatépetl.

Las imágenes de las extrañas luces sobre el cielo del volcán Popocatépetl, despertaron curiosidad por la forma en que las siluetas luminosas parecen desplazarse hacia arriba en medio de la oscuridad; sin embargo, el video por sí solo no permite determinar qué objetos aparecen en el cielo.

¿Qué eran las misteriosas luces del Popocatépetl?

Hasta el momento, la publicación de Webcams México no ofrece una explicación respecto a las luces en el cielo nocturno sobre el volcán Popocatépetl.

Por ello, no se sabe con exactitud sí es que se trató basura espacial, objetos voladores no identificados o algún otro evento astronómico o atmosférico.

Para identificar su origen sería necesario contar con información adicional, como:

Las condiciones meteorológicas

La trayectoria de las luces

Posibles registros de otros observatorios

La coincidencia de las luces sobre el cielo sobre el volcán Popocatépetl con el Día de Muertos añadió un elemento de misterio en donde los usuarios compartieron sus propias teorías.

Por ahora, las luces captadas sobre el Popocatépetl permanecen sin una explicación.