El asteroide 2024 YR4 ya no impactará la Luna, informa la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Las posibilidades que existían sobre una posible colisión del asteroide 2024 YR4 en la Luna han sido descartadas.

La NASA y la ESA revelaron que el asteroide 2024 YR4 ya no impactará la Luna el 22 de diciembre 2032 como se especulaba.

El asteroide 2024 YR4 llamó la atención de los especialistas a principios del 2025, su impacto en la Tierra se descartó, aunque persistía 4% de probabilidades de colisión con la Luna.

No obstante, el riesgo que representaba 2024 YR4 desapareció tras nuevas observaciones realizadas con la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam) del Telescopio James Webb.

Ahora, se tiene previsto que el asteroide 2024 YR4 pase por la Luna a una distancia de más de 20 mil kilómetros.

Pese a que se indicó que el asteroide 2024 YR4 no sería visible hasta 2028, un equipo internacional de astrónomos encontraron oportunidades en febrero 2026 para realizar observaciones.

El objetivo era rastrear el asteroide, un objeto casi invisible a millones de kilómetros de distancia, y predecir su posición en el futuro.

El Telescopio James Webb tiene un campo de visión muy pequeño, por lo que detectar asteroides lejanos exigió precisión por parte de los especialistas.

Las observaciones y análisis, se realizaron mediante la coordinación de:

El Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra (ESA)

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (NASA)

Telescopio James Webb

Luego de comparar la posición de 2024 YR4 con las estrellas, los astrónomos midieron su órbita y descartaron su impacto en la Luna.

Pese a que nuestro satélite está a salvo, estudiosos de la ESA y NASA continúan rastreando objetos cercanos a la Tierra.