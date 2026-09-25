Una nueva investigación alrededor de la Formación Durupınar, cerca del monte Ararat en Turquía, está echando por tierra la teoría de que ésta obra hallada hace 4,300 años se formó de la erosión del viento y el agua, creen que bajo esta elevación con forma de barco podrían hallarse restos del Arca de Noé.

De acuerdo con lo reportado por el Daily Mail, un grupo de investigadores de Noah’s Are Scans, mediante radares, detectaron capas estructurales, líneas rectas, intersecciones en ángulo recto y espacios con forma de cavidad a distintas profundidades.

Al realizar perforaciones en el terreno no se encontraron con piedra caliza o una roca madre sólida, lo que les hace pensar que el montículo podría no ser solo una formación geológica natural.

“Esto desmiente la teoría de que el yacimiento sea un bloque sólido de piedra caliza moldeado en forma de barco por glaciares y erosión, también refuta la teoría de que sea roca madre alrededor de la cual fluyó el lodo para formar la figura” Andrew Jones, fundador de Noah’s Ark Scans.

Basándose en estos hechos, y tras estudios de 30 años por parte de Noah’s Ark Scans, se cree que los restos podrían ser la embarcación que salvó a Noé y a los animales del diluvio universal.

Nuevas pistas delatarían la ubicación exacta del Arca de Noé

La Formación Durupınar mide unos 150 metros de largo. Los investigadores señalan que sus dimensiones coinciden con las descripciones de textos antiguos sobre el Arca de Noé.

Los rastros encontrados en el período Calcolítico, también conocido como Edad del Cobre, cuentan con la presencia de arcilla en la zona de alta montaña.

“La capa superior, la más expuesta, se está descomponiendo, y el lodo endurecido que recubre los bordes de la embarcación es básicamente lo único que la mantiene unida. Es muy frágil, lo que se podría esperar después de 4,300 años, pero bajo la superficie, las dos capas inferiores parecen estar intactas, y creemos haber encontrado un lecho de madera petrificada” Lauren Witzke, directora de marketing y recaudación de fondos de Noah’s Ark Scans

La elevación sigue llamando la atención con el paso de los años. Arqueólogos de todo el mundo investigan la superficie y la mayoría de ellos no coinciden en sus teorías sobre el origen; sin embargo, gran parte cree que Durupınar es una formación natural.

Por lo que consideran que las nuevas lecturas de radar, las muestras obtenidas por perforaciones y la cerámica encontrada son una razón más para continuar investigando.