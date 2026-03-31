En política hay dos tipos de perfiles, los que conocen el estado en papel y los que lo conocen en la realidad.

Yo no aprendí Querétaro en un escritorio. Lo aprendí caminando.

En comunidades donde el pavimento se rompe. Donde el agua no llega. Donde la gente no pide privilegios… Pide lo básico.

Ahí entendí algo que no se aprende en los informes: que la política no se mide en discursos, se mide en lo que cambia en la vida de la gente.

Por eso hoy no estoy levantando la mano por ocurrencia. No estoy improvisando. No estoy construyendo una candidatura desde la narrativa.

Estoy aquí porque hay trabajo.

Y porque hay una convicción que no todos tienen, que el poder solo sirve si le sirve a la gente.

Como diputado federal por Querétaro he hecho lo que muchos evitan: estar, escuchar, regresar y cumplir. No con promesas. Con hechos.

Porque legislar no es hablar bonito.

Es entender lo que vive la gente y actuar en consecuencia. Es saber que en Querétaro hay familias que viven sin agua, jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, y comunidades que siguen esperando lo que durante años se les prometió.

Y frente a eso, hay dos formas de hacer política: la que administra el problema y la que decide enfrentarlo.

Yo tomé la segunda.

Por eso hay algo que hoy es evidente: el escenario cambió.

El Partido Verde dejó de ser acompañante para convertirse en competidor.

No como invitado sino como una fuerza que está lista para disputar el rumbo del estado. Y eso incomoda.

Porque obliga a algo que muchos evitaron durante años: competir con resultados, no con reflectores.

Hoy hay perfiles conocidos. Pero la gente ya no vota por nombres. Vota por trayectorias.

Y la diferencia es clara: hay quienes tienen exposición… y hay quienes tienen historia.

Historia de trabajo. Historia de territorio. Historia de resultados.

La gente ya no quiere que le expliquen Querétaro.

Quiere que lo entiendan.

Y eso no se logra con discursos.

Se logra estando ahí cuando nadie más está.

Yo no estoy aquí para simular. No estoy aquí para esperar turno. No estoy aquí para administrar inercias.

Estoy aquí para competir.

Para ganar.

Y para construir algo distinto.

No una política que divide. Una política que reúne.

No una política que promete. Una política que cumple.

Porque Querétaro ha crecido. Pero no todos han avanzado.

Y eso no es progreso. Eso es deuda.

Y las deudas se enfrentan. No se administran.

Querétaro está listo para la alternancia.

Listo para abrirle la puerta a la Cuarta Transformación.

Pero no a cualquier versión.

A una que entienda a Querétaro, que trabaje como se trabaja aquí y que dé resultados como la gente exige.

Una transformación con carácter, con rumbo y con identidad propia.

Una 4T a la queretana.