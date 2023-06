“Don’t you know, so many things they come and go

Like your words that once rang true

Just like the love I thought I found in you

And I remember the thunder, talkin' 'bout the fire in your eyes

But you walked away when I needed you most

Now maybe, baby, maybe, baby, I found someone

To take away the heartache, to take away the loneliness

I've been feelin' since you've been gone, since you've been gone

(¿No sabes?, tantas cosas van y vienen

Como tus palabras que una vez sonaron verdaderas

Al igual que el amor que pensé que encontré en ti

Y recuerdo el trueno, hablando del fuego en tus ojos

Pero te alejaste cuando más te necesitaba

Ahora tal vez, amor, tal vez, amor, encontré a alguien

Para quitarme el dolor, para quitarme la soledad

Que he estado sintiendo desde que te fuiste, desde que te fuiste).”

CHER