Se equivocó el vate López Velarde. El Niño Dios no nos escrituró un establo, ni los veneros del petróleo el diablo. Tan solo permitieron tener generaciones y generaciones de políticos corruptos. Llegando al colmo y al límite la crema y nata de la 4t; esta se encuentra zambullida de lleno en corrupción.

Aunque tal vez no es la ‘crema y nata’; en realidad son ‘el chapopote y el combustóleo‘. Este último, residuo altamente contaminante del petróleo por contener azufre. Se equivocó López Obrador, su gabinete no terminó con el huachicol, el petróleo no nos sacó de pobres y la gasolina nunca costó 10 pesos o menos el litro.

Eso sí, sacó a un grupúsculo de personas cercanas a la 4t de ser de clase media.

El sexenio pasado, Pemex tuvo pérdidas por alrededor de 7 mil 102 millones de dólares producto del huachicol. Adicionalmente, el huachicol fiscal le cuesta al gobierno 485 millones de pesos al día. Tan solo el año pasado fueron 177,170 millones de pesos de pérdidas. Ambos rubros de pérdidas nos cuestan a todos los mexicanos que pagamos impuestos. Y como los millones a veces pueden dejar de tener dimensión, hay que decir que las pérdidas por este concepto —huachicol fiscal— representó el 44% de toda la recaudación del IEPS a gasolina y diésel del año pasado. Imaginemos todo lo que se puede hacer con 485 millones de pesos al día. Visto desde otra óptica, lo que se perdió solo por el huachicol fiscal en el 2024, es similar al presupuesto anual de la Secretaría de Energía (Sener) de 179,115 millones de pesos. ¡Menuda ironía!

El robo es de tal magnitud, que de acuerdo con PetroIntelligence, si se lograra eliminar tan solo el huachicol fiscal; el precio de la gasolina Magna podría bajar hasta 2.78 pesos por litro.

Aunque de seguro no bajaría pues el gobierno necesita cada centavo para pagar la sobredeuda que tiene Pemex. No se olvide que es la petrolera más endeudada a nivel mundial.

De qué tamaño es la corrupción, que el Fondo Global de pensiones del gobierno de Noruega acusó a Pemex de ser opaca en materia de combate a la corrupción y retiró sus inversiones de la petrolera mexicana. El documento de su comité de ética, detallan casos de corrupción que van desde la época de Vicente Fox hasta López Obrador. Sostiene que en cada sexenio la corrupción se ha incrementado, siendo exponencial su crecimiento en el último sexenio.

Lo que pierde el país por ambos tipos de huachicol es aberrante.

Quienes deberían buscar por el bien común, son señalados por sus lazos al crimen. El mismo SAT dice que el huachicol fiscal equivale al 30% de todos los combustibles vendidos legalmente en las estaciones de servicio. Y claro, para transportar los millones de litros se necesitan más de 90 barcos operandi en el Golfo de México dedicados al huachicol… Y no lo digo yo, sino la propia Secretaría de Marina. La que le brindó a López Obrador la información desde su toma de protesta. Pero él no hizo nada al respecto. Nada de nada.

Hasta aquí solo una parte de la desgracia. Pero es a partir del decomiso de millones de litros de combustible que recién se dio en Tamaulipas y el conocimiento que se tiene de lazos que este delito ha tenido con allegados a Morena, que el asunto se vuelve de la más alta traición a la patria. Ante la queja ciudadana, el trabajo de la secretaría de Seguridad Pública en este sexenio y los señalamientos de valientes columnistas, hoy se empieza a dimensionar el tamaño del robo.

Y uno pensaría que ese es el final de la desgracia, pero no. El abierto intento de censura al periódico El Universal y de este al periodista el Héctor de Mauleón es la continuación de la tragedia. El régimen no tolera que el columnista haya dado a conocer de la criminalidad de integrantes de la 4t y de cómo operan, en especial en Tamaulipas, el huachicol. El columnista enseñó la punta del iceberg de la corrupción y no quieren que se sepa más. Así, el El Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó a Héctor de Mauleón retirar su columna donde exhibe los vínculos de morenistas con el huachicol fiscal. Poco importa que dicho instituto no tiene atribuciones para determinar esa arbitraria acción. Se pretende censurar la verdad.

El gobierno de Claudia Sheinbaum destituyó a los jefes aduanales en razón de sus nexos con el huachicol. Hay nombres y apellidos en esta trama de corrupción y robo a la nación. Mas, con tanta evidencia, ¿la FGR está haciendo algo? ¿O a Harfuch lo dejan solo en los golpes a la corrupción?

Lo que se embargó en Tamaulipas equivale a quitarle un pelo al ratón; ahora deben agarrar a las ratas.

¿Será este el sexenio en que despertemos y finalmente el huachicol ya no esté ahí?

Giro de la Perinola

¿La cereza en el pastel? El gobierno de Tamaulipas que contrató abogados, a quienes pagó 23.2 millones de pesos (23,200,000), para litigar asuntos personales y partidistas del gobernador morenista Américo Villarreal. ¿Por qué el nuestros impuestos tienen que pagar litis privadas?