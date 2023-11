En un discurso bastante chafa y accidentado, ayer domingo 12 de noviembre la aún senadora Xóchitl Gálvez se postró a un costado del Monumento a la Revolución para rendir su último informe en su cargo, pues, al fin, después de 90 días de andar en pasarela como representante del Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD), se decidió a dejar el Senado y enfocarse a partir del próximo día 20 a su precampaña presidencial.

Discurso chafa y accidentado pues careció de originalidad y pareció una mezcolanza verbal entre las arengas que pronuncia el presidente López Obrador y las que dijo en su momento el finado excandidato priista Luis Donaldo Colosio.

Del primero aseguró lo que ya se sabe: por el bien de todos, primero los pobres, añadiendo que los programas sociales, en el poco probable escenario que llegue a ocupar la silla presidencial, permanecerán.

Descubrió el hilo negro, pues, y se le olvidó recalcar que gracias al actual gobierno dichos programas fueron elevados en 2020 a rango constitucional, por lo que ni ella ni nadie los puede quitar.

De igual forma parafraseó al recordado excandidato priista en el mismo escenario hace casi 30 años: “Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y sed de justicia”.

Ni hablar, a sus asesores se les quemó el coco y ante falta de propuestas reales, no queda más que colgarse de discursos anteriores y reafirmar lo que ha repetido como mantra en los últimos meses: es una “niña” que vende gelatinas.

Sin novedad, sin sorpresas y sin futuro tenemos a la señora X envalentonada descalificando a quien incluso plagia, (lo suyo, lo sabemos, no es la originalidad) esperando que los días venideros sean un compendio de ataques verbales bajo la tónica de adoptar una campaña de miedo muy similar a la que quiso sacar de la jugada al actual presidente López Obrador, cuando en 2006 se aseguró que era “un peligro para México”.

Lo bueno es que Xóchitl barre parejo y la traiciona el inconsciente. Ya la vimos en días pasados delatando al nefasto Alito Moreno acusándolo de corrupto. Se le “chispoteó”, pues, aunque después se disculpó y ahora dicen ser “amiguis” y estar en equipo, lo cierto es que “hay tiro” o al menos un conato de éste, pues la cara larga del priista dijo más que mil palabras.

Ya sabemos, el que traiciona una vez traiciona dos y con el impresentable de Moreno no hay sorpresas. Nomás que vea que el barco se empieza a hundir aún más, le sacará la vuelta a su candidata e incluso, le puede hacer alguna treta para cobrarse no solo la ofensa, sino que hasta el momento todo parece indicar que la señora X no le tiene asegurado ningún hueso en su gabinete presidencial.

Marcelo Ebrard Casaubón, encabezó un evento en Tijuana, en el que presentó la asociación civil “El camino de México” (Omar Martínez Noyola)

Marcelo plantó a Movimiento Ciudadano

Mientras Samuel García , gobernador con licencia de Nuevo León se apuntó como precandidato del partido naranja para la presidencia de nuestro país y hasta a la Villa fue a pedirle a la “morenita” le hiciera el milagro, Dante Delgado esperó que Marcelo le diera el “sí” y se apuntara también para la grande después que los guindas no han accedido a sus caprichos.

Y como dijo Don Teofilito, ni accederán.

Marcelo anda en otra dimensión, enmuinado y nos tiene a todos (¡qué nervios!) esperando que en unas horas nos diga si renuncia o no al partido oficial.

Pero se va a quedar como el perro del hortelano, porque por más que en el naranja lo esperaron y su dirigente dijo que “las puertas de su partido” están abiertas para personajes como Marcelo, el excanciller nunca llegó y la hora del registro se acabó.

El líder morenista, Mario Delgado, por su parte, dijo el día que se dieron los resultados de las encuestas estatales que nadie lo ha corrido, así que solo nos queda esperar el desenlace de esta telenovela donde creo que Marcelo se queda en el guinda como hijo desobediente y llevando la contra en todo. O a lo mejor me equivoco, vaya usted a saber.

Lo que es real es que Ebrard no tiene cabida en un partido que el pasado viernes nos dio una muestra de civilidad en un ejercicio democrático sin precedentes, cuando en vivo y en directo conocimos los resultados de las encuestas para saber quiénes van a contender por las gubernaturas de los estados.

Con el alma en vilo y el ojo pelón por el desvelo, estuvimos atentos a estos resultados, donde además, también en un hecho inédito, se tuvo que apegar el proceso a los criterios de paridad de género impuestos por el INE.

Como en todo, a muchos dichos criterios no les gustó, pues de nueve gubernaturas debían ser cinco las candidatas y cuatro los varones, quedando excluidos algunos que gozaban con la simpatía y conocimientos necesarios para ser palomeados. Tal es el caso de Omar García Harfuch quien obtuvo más del 40 por ciento de las preferencias y tuvo que ceder el triunfo a Clara Brugada aunque la diferencia entre ambos era de más de 13 puntos porcentuales.

Omar, a diferencia de Ebrard, cedió sin respingos y quedó como el rey sin corona, aunque sabemos que tiene un gran futuro dentro de la política y es digno representante de la 4T.

Así las cosas, estamos tomando aire para el arranque formal de esta contienda electoral cuyo triunfo parece estar definido con un Morena sólido y un Frente desgarbado que tiene poco o nada que aportar.

Feliz cumpleaños, presidente

Feliz, feliz, feliz cumpleaños a ti…

Hoy 13 de noviembre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 70 años y lo festejará como él mejor sabe; trabajando.

Vaya hasta Palacio Nacional un abrazo cálido a nuestro presidente deseándole, como siempre, salud y larga vida.