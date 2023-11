Este domingo 12 de noviembre, Xóchitl Gálvez admite frente a cientos de personas que se le olvidó su discurso durante su evento en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México (CDMX).

En su último informe como senadora, Gálvez resaltó que no quitará los programas sociales dados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aunque a partir del 5 de noviembre el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había aprobado el inicio de las precampañas, sin embargo Xóchitl Gálvez aún no renunciaba como senadora, fecha que prometió que sería el siguiente 19 de noviembre.

Pero el 8 de noviembre pasado, Xóchitl Gálvez se registró como precandidata del Partido de Acción Nacional (PAN) ante del Frente Amplio por México y más tarde lo hizo por el PRI.

En su discurso frente a cientos de personas, Xóchitl Gálvez recordó parte de sus orígenes desde cuando era pequeña y vivía con sus padre en Hidalgo, hasta como estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De este periodo de su vida, Gálvez recordó lo difícil que fue para ella salir adelante, así como parte de sus orígenes y todo el esfuerzo que tuvo que hacer para salir adelante.

Pero quizá en una de las partes más emotivas de su discurso, frente a cientos de personas, militantes y seguidores, admitió que se le olvidó su discurso.

Por lo que en redes sociales fue criticada como si le hubieran quitado el prompter.

“Motivos y obstáculos no me faltaron, la verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso”

Xóchitl Gálvez