“El muerto al pozo y el vivo al gozo” DICHO POPULAR

Lo anterior viene a colación por la encuesta publicada el día de ayer en el diario El Universal y que causó un nuevo patatús a los integrantes, simpatizantes y promotores del Frente Amplio por México, ya que su candidata, la senadora panista Xóchitl Gálvez, según el resultado de ese estudio demoscópico está a 30 puntos de distancia de la ex jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

Dicha encuesta fue realizada por Buendía & Márquez y se publicó ayer miércoles en el citado diario, alborotando el gallinero y encendiendo las redes sociales.

Entre los alborotados están el ex presidente Vicente Fox, quien en su cuenta de X, antes Twitter, dijo eufórico que eran una “pila de mentirosos” , “engañabobos” y que “iban en caballo de hacienda a ganar el 2024″.

También respingó Roberto Madrazo, quien en la misma red social dijo que la hija del dueño del conocido periódico era coordinadora de SUMA, organización de jóvenes que apoyan a Claudia.

Pero el que se voló la barda fue Santiago Creel, quien en un arranque de positivismo tóxico dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que tenía otros datos y que en sus encuestas la diferencia entre ambas mujeres es de solo un punto porcentual. Ándele, pues.

Xóchitl, por su parte, respondió a los reporteros que la abordaron en la UNAM, parafraseando al extinto cantante Joan Sebastian: “Bienaventurados los que están en el fondo del pozo”.

La señora X acudió a comparecer ante el Comité de Ética de la máxima casa de estudios por el tema del plagio de su tesis, detallito que ha puesto los pelos de punta a sus patrocinadores.

Más tarde, en Twitter se burló de la encuesta y hasta “agradeció” que la diferencia entre Claudia y ella haya disminuido de 50 a 30 puntos.

Faltan, es cierto, varios meses para la elección presidencial pero las cosas para Xóchitl no van nada bien.

Impulsarla como candidata del frente opositor fue un desatino y quizá ella misma lo sepa y por eso no ha dejado de cobrar en el Senado. Tiene dos velas prendidas por si una se apaga, la otra queda encendida.

¿Está a tiempo Gálvez de bajarse del tren y regresar al Senado, haciendo como que nada pasó?

Puede irse y volver a sus labores legislativas, claro que sí, pero llevará por siempre la marca del fracaso y jamás podrá decir que no pasó nada cuando en realidad todo pasó.

¿Puede alcanzar a Sheinbaum y dejar pasmados a los dueños de las casas encuestadoras? Lo dudo.

Aunque las encuestas siempre tienen un margen de error en este caso es claro que la panista no enamoró a los posibles electores y difícilmente lo hará en los meses venideros, donde faltan las campañas, los debates, la lucha real.

Y será una lucha en la que está realmente sola.

No diré que se lo merece o que me alegro, pero es una pena que haya confiado en gente tan falsa como Alito Moreno, quien huyó del barco en las pasadas elecciones del Estado de México cuando vio la derrota de la ex candidata Alejandra del Moral, dejándola sola y desencajada para aceptar públicamente que perdió.

Algo así está a punto de pasar y Xóchitl, por dignidad, debe retirarse antes de cavar un pozo más profundo del que no podrá salir jamás.

A propósito…

Dije al inicio de estas líneas que “El muerto al pozo y el vivo al gozo”.

¿Será que Gálvez se rodeó de “vivales” (que no es lo mismo que vivos) que solo la deslumbraron con espejitos para aventarla al ruedo y dejarla morir?

Puede ser. El que traiciona una vez, traiciona dos veces y la pregunta obligada es ¿quién se aventará el trompo a la uña de suplir a Xóchitl en el muy posible escenario de que ella no sea la candidata del FAM?

Si a Gálvez la abuchearon un día sí y el otro también, al que la reemplace le aventarán jitomatazos, en el mejor de los casos.

Es prematuro, sí, pero esta elección ya tiene ganadora y no es de color amarillo, ni rojo, no azul.

Al tiempo.