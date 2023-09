Este domingo 3 septiembre del 2023 será recordado como la caída de una derrota anunciada en el Ángel de la Independencia, que se vio semivacío en el recibimiento de la constancia por parte del FAM a Xóchitl Gálvez como ganadora de su proceso interno, la observamos saliendo con una inmensa felicidad, emoción, éxtasis político, dando palmadas a quienes la pusieron en esta situación, siempre buscando brillar y expresando un supuesto afecto a quienes estaban presentes arriba del templete.

Antes de llegar al lugar donde le darían su boleta de calificación de 10, donde arrasó supuestamente a todos y todas las otras corcholatas, logre observar se presentó un video desde su casa donde se veía desayunando unas empanadas de queso o memelas, garnacha, este es el problema, que todo lo que realizan con estas tácticas es pensando en enseñar actos de humildad con el pueblo, y piensan que con esto van a ser como el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es ahí donde están muy equivocados, no aceptan que el presidente López Obrador trae una lucha de muchísimos años, más de 40 años de lucha y con mucho éxito.

En la Ciudad de México hizo un trabajo muy importante al igual que en el gobierno federal, sobre todo ha recorrido todos los pueblos de México, desde el pueblo más lejano, el poblado más pequeñito, hasta la serranía más montañosa, y ahora creen los de la oposición que al salir a un templete se olvida que no hubo elecciones, quien ganó fue por dedazo.

Quitaron uno a uno, a todos los aspirantes de los partidos políticos, se supone que iba a estar Beatriz Paredes, De La Madrid, Santiago Creel, raramente a todos los fueron sacando. La falsedad se vio y sacaron a los otros aspirantes, los presidentes del Frente Amplio por México se aprovecharon que estas personas solo quieren poder, no les importa que pierda Xóchitl Gálvez, quieren sus puestos de pluris, no dudo que también habrá a los candidatos que callaron y declinaron.

Alguien debe recordar en Hidalgo como atacaba al Revolucionario Institucional cuando quiso ser gobernadora, lo mismo que está pasando con Morena en este momento. Así es la política, por poder venden su misma alma, obviamente ella no esperaba que este puesto llegará en este momento.

Xóchitl solo trabajará para ciertas plurinominales y darles poder a quienes quieren el fuero. Seguro buscará ganar delegaciones o municipios para que le den trabajo en sus empresas. Definitivamente, Xóchitl Gálvez es la mejor opción para que gane Morena, que dejen a la senadora como candidata, es un beneficio para el partido de López Obrador con eso van a tener más asegurado el triunfo.

Si algún lector se presentó en el Ángel de la Independencia, puede darse cuenta de que están derrotados, la gente ya no les cree, seguramente van a buscar como afectar al gobierno federal al ver que estuvo sin apoyo, solamente algunas banderas ondeando para tapar sus huecos. Gálvez se limitó a decir que estaba semivacío porque nosotros no acarreamos, lo dudo para no acarrear, hubo muchos camiones y gente que estaba vestida de diversos colores, en apoyo al PRI, PRD, de Acción Nacional, se vio muy poco, de rosa como pidió X. González, fueron mínimos.

