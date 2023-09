Comenzamos esta columna hablando de lo que Vicente Fox hace un tiempo comento en un noticiero, siempre tachando a las personas que reciben apoyos de programas sociales de “huevones”, ofensivamente e incluyendo a los discapacitados, así lo dio a entender respecto a las personas que toman dinero del gobierno federal.

De igual manera la precandidata opositora ha replicado el discurso, con esto nos está demostrando Xóchitl Gálvez que la mueven intereses y personas con intereses por el poder, definitivamente no es una política que desea llegar para apoyar a los mexicanos, desea obtener poder para apoyar a los empresarios y políticos que perdieron 6 años de poder, 6 años de dinero y 6 años de control.

Esas personas son las que quieren ganar la presidencia por gobernar para, sus amistades y los intereses personales, aquí está muy claro que la tienen controlada y por ello deciden imponerla, sabían que una Lilly Téllez no se dejaría mangonear.

Ella cree que va a ganar, comento así porque es algo totalmente difícil que se logre, más no imposible porque tienen todas las mañas y tranzas para poder intentar un fraude.

Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado por qué van a intentar de todo, buscando engañar a los mexicanos, a las personas, hacerles creer que van a hacer más programas, recuerden algo, ella lo que quiere es llegar y tener el poder para restaurarles todos sus beneficios y la economía a expolíticos, expresidentes, empresarios e incluso a periodistas que pertenecen a ese gremio. Entonces es muy difícil pensar que pueda ganar.

Pensemos que todas esas formas que tienen para mentir van a ocuparlas, empezaran por denostar todo el trabajo de López Obrador , con sus difamaciones, infamias y ofensas, es ahí donde se debe tener mucho cuidado, recordemos que son 6 años que se podrían quedar y ni siquiera vamos a tener la oportunidad de decir; no los queremos a los tres años, pues no aceptarán nunca la revocación de mandato, eso jamás lo van a permitir, serán seis años que pueden decidir retirar los apoyos del gobierno a los jóvenes, incluyendo todas las obras del presidente, lo único importante que estará al mando de la Sedena, no va a ser tan fácil poder ir contra esta dependencia mexicana.

Todo lo que es dinero es brillo para estos opositores, y no se van a detener, la contendiente es ambiciosa, grosera, ofensiva y faltaría ver en qué termina la investigación de corrupción en su contra.

Cada entrevista o vídeo tiene que hablar ofensivamente entre groserías y un lenguaje muy florido, se entiende que así es su forma de hablar o algún operador le hace creer que puede llegar a los mexicanos, está muy equivocada, que recuerde que en todas las conferencias o en todo en todos los mítines, van niños, niñas.

Si la cabeza de un gobierno está hablando con esas formas y ofensas que podemos esperar de su familia.

Pregunto por qué no voltear a ver a su propio gremio, todos los que están ahí, la mayoría fueron personas que no tenían dinero antes de ser servidores públicos, ahora son algunos multimillonarios, entonces que no diga que siendo políticos, sé no se hicieron millonarios, tienen mansiones, se han vuelto emperadores de sus partidos, dudo que todo lo obtengan de trabajo honrado, esto ya muy pronto comenzará y seguramente estarán de frente en la campaña contra Claudia Sheinbaum, contra Adán, Monreal, Noroña, etcétera.

Es importante desde ahora tener mucho cuidado a quien escogemos para los próximos 72 meses, con algún tipo de fraude es la única forma que podrían ganar, pero será imposible, tenemos a Guadalupe Taddei y no a Lorenzo Córdova.

De algo estoy seguro, México ya no les cree.

Observe el Ángel de la Independencia semivacío, y van a seguir buscando la forma de destruir la credibilidad del presidente, que será muy difícil con todo el trabajo que se avecina y seguramente van a tratar de hacer cosas que afectan a los mexicanos.

Cómo sucedió en el Metro , tratar de afectar los proyectos del presidente, por ello pide el plan C, es la única forma de poder quitarles privilegios a todos los que los tienen de más, mientras tengan el poder judicial de la federación buscaran afectar al gobierno federal, ganar las tres cuartas partes se logrará quitar a los plurinominales y gastos excesivos, con ello mucha corrupción por obtener puestos sin ganarlos.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif