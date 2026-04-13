La aerolínea de bajo costo está de manteles largos, pues fue reconocida por AirlineRatings.com a través de sus premios a las “Mejores Aerolíneas del Mundo para 2026”. Estos reconocimientos fueron enfocados exclusivamente en el servicio a bordo y en la experiencia al pasajero.

Antes de darles más detalles, debo decirles que para premiar a las aerolíneas y dejar la subjetividad de lado, se basaron en criterios medibles. Los premios se dividen en distintas clasificaciones, para analizar las diversas categorías que existen en la aviación comercial, desde Primera Clase, pasando por Business (ejecutiva), Turista Premium y Turista, y así ser más justos en la evaluación, dependiendo del tipo de servicio que se ofrece a bordo: “completo, bajo costo y las que son híbridas”.

En esta ocasión, Volaris está dentro de las 20 mejores líneas aéreas de bajo costo, del ranking “The World’s Best Airline Awards 2026”.

La lista completa es la siguiente:

1. HK Express (Hong Kong)

2. Jetstar (Australia)

3. AirAsia (Malasia)

4. AirBaltic (Letonia)

5. Scoot (Singapur)

6. FlyNAS (Arabia Saudita)

7. Breeze Airways (Estados Unidos de América)

8. EasyJet (Reino Unido)

9. Wizz Air (Hungría)

10. Vietjet Air (Vietnam)

11. Ryanair (Irlanda)

12. Jet2 (Reino Unido)

13. TUI Group (Alemania)

14. Cebu Pacific (Filipinas)

15. GOL (Brasil)

16. Norwegian (Noruega)

17. Volaris (México)

18. SKY Airline (Chile)

19. Vueling (España)

20. Spring Airlines China (China)

Sharon Petersen, directora ejecutiva de AirlineRatings.com, destacó las razones por las que HK Express quedó en primer lugar como la mejor línea de bajo costo, y lo traigo a colación porque quiero hacer notar que esta aerolínea no ofrece Wi-Fi, ni tampoco sistema de entretenimiento a bordo, a diferencia de otras de las que están también dentro del Top 10.

¿Qué la hizo merecedora del primer lugar? En palabras de la propia Peterson:

“…su punto fuerte reside en su excelente tripulación de cabina y, sin duda, en el mejor menú a bordo de una aerolínea de bajo coste. El menú, que hemos tenido la oportunidad de probar, es uno de sus puntos fuertes, ofreciendo una auténtica muestra de la comida callejera tradicional de Hong Kong junto con una selección de platos internacionales. La experiencia culinaria es tan importante para el viaje como el destino mismo”.

Sepan ustedes que Volaris es la única línea aérea mexicana que se ha destacado dentro de este ranking, dejando claro que es sumamente competitiva a nivel global; de hecho ya había obtenido otro premio de AirlineRatings.com, dentro de la clasificación de “aerolíneas más seguras”, que se publicó justamente en enero de este año.

La empresa Volaris reconoce que el premio es gracias al trabajo que día con día realizan sus más de 7 mil “Embajadores”, tanto en México como en Centro y Sudamérica; así lo dejó claro el vicepresidente ejecutivo de Volaris, Holger Blankenstein, a través de un comunicado:

“Nuestra historia también se mide en la calidad del servicio que brindamos a cada persona que sube a uno de nuestros aviones. El compromiso es permanente: ofrecer valor en cada viaje para nuestros pasajeros. Eso se construye todos los días con una promesa basada en tres pilares: experiencia del Cliente, ejecución confiable y sostenibilidad”.

El reconocimiento de AirlineRatings.com llega en el marco del 20 aniversario de la aerolínea, reforzando su trayectoria y sobre todo su misión, que es la de democratizar el acceso a los viajes en transporte aéreo; esa es una de las razones por las que se están enfocando en impulsar iniciativas que acerquen a los usuarios y encuentren en Volaris una excelente opción para viajar, por ejemplo, sus programas de lealtad: Premium Plus y Altitude by Volaris.

Entre pecho y espalda tengo 28 años de experiencia en el mundo aeronáutico, y puedo asegurarles que lo que más aprecia el cliente del transporte aéreo es el trato; de verdad, eso marca la diferencia. Por eso más allá de todo lo “extra” que se le pueda ofrecer a los pasajeros, lo que más aprecian es un buen trato, y eso es gracias a todos y cada uno de los trabajadores de la larga, complicada e importante cadena de servicio.

Por eso destaco que la gente que labora dentro de Volaris, está demostrando con hechos, que se destacan entre infinidad de líneas aéreas de alrededor de todo el mundo. Volaris atiende a sus clientes a través de sus canales digitales, tanto en el sitio web como en su aplicación móvil, interactuando con más del 90% de sus pasajeros, y en cuanto a las ventas, estas se realizan en un 80% a través de su página oficial y su app.

Ello permite una gestión mucho más cómoda y eficiente para el pasajero que va a volar. Además, han agregado un “asistente virtual”, que es una inteligencia artificial creada para apoyar al pasajero con sus dudas y que puedan planificar sus viajes de una mejor forma, y ¿por qué no? recibir alguna que otra recomendación y les ayuden a encontrar las mejores tarifas, dependiendo de las necesidades y preferencias del usuario.

Desde este espacio, le mando una fraterna felicitación a toda la gente que hace posible que Volaris haya sido reconocida y premiada como una de las mejores líneas aéreas de bajo costo a nivel mundial; se dice fácil pero no lo es, porque hay más de 100 en el mundo. Enhorabuena para la aerolínea, y por supuesto para Enrique Beltranena, quien tiene motivos para estar muy contento con este nuevo logro, y orgulloso de la gente, que día a día, pone en alto el nombre de Volaris.