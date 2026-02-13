Lo he podido comprobar, no es solo mi propio sentir que el “imperio” de los Estados Unidos está en decadencia. Y estoy convencida de que lo que hoy debería ser un escándalo de dimensiones apoteósicas, está siendo minimizado por la propia prensa. Aunque sí se habla de ello, se hace sottovoce, o “bajito”, como decimos en mi pueblo, y no se hacen muchos aspavientos.

Ya perdí la cuenta de las columnas sobre la pésima gestión que -en materia de aviación comercial- lleva a cabo la actual administración del vecino país del norte, he escrito.

Me asombra hasta el divertimento ver que mucha gente sigue cegada por la falaz narrativa de que en Estados Unidos “todo se hace bien”, y en cambio en México todo está mal, sobre todo desde que llegó la 4T.

Quienes hayan leído Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco saben de lo que estoy hablando. Hace 46 años que se publicó la novela, que hablaba de un pasado (años 50’s) en el que se veía a los Estados Unidos como un país de primer mundo, auto percibiéndose como “los reyes del mundo”, y nosotros éramos un país “emergente” o en “vías de desarrollo”, eufemismos utilizados para no decir que éramos un país tercermundista.

Me encantaría decir que esa forma de ver el mundo ha quedado atrás, y que lo hemos superado, pero tengo que reconocer que no es del todo cierto. Hoy por hoy compruebo que es un sentir con más vigencia de lo que yo desearía, y por eso me detengo en ello.

Y me gusta insistir, aunque levante ámpula en ciertos sectores. Con todo y nuestro “tercermundismo”, México está dejando claro que en muchos aspectos es superior al vecino. Para ejemplo un botón: tenemos a la línea aérea más puntual del mundo por segundo año consecutivo, Aeroméxico, nuestra aerolínea bandera. Además, también por segundo año consecutivo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la tercer terminal aérea más puntual del mundo.

Y aprovecho para dejarles la lista de los 10 aeropuertos más puntuales a nivel global, usando sus siglas IATA:

SCL, Chile

RUH, Arabia Saudita

AICM , México

, México HNL, Estados Unidos de Norteamérica

OSL, Noruega.

LIM, Perú.

SLC, Estados Unidos de Norteamérica

CPH, Dinamarca

DOH, Qatar

ARN, Suecia

Por eso para mí resulta estridente que exista gente que quiera hacerle creer a otros, que Estados Unidos es un faro de luz al que hay que seguir; ¡nada más falso!

Hay una noticia que debería ser viral y no lo es; digamos que “se veía venir”, pero nadie habla de que por segundo año consecutivo la aviación internacional en los Estados Unidos se desploma.

Según datos publicados por el medio Financial Times, el vecino país ha tenido una pérdida de poco más de 11 millones de pasajeros, tan solo en el primer año de mandato de Donald J. Trump.

Sé que a la gente que le encantan las cifras, pues bien, esta cantidad de pasajeros perdidos por las erráticas políticas del ente naranja, significan una pérdida de 50 mil millones de dólares. Podemos analizar, mes con mes, las cifras que proporciona la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), y podemos observar un fenómeno nunca antes visto, por lo menos durante los años que tengo analizando estos datos.

Y es que desde que Trump llegó al poder, mes con mes la aviación norteamericana ha caído, tanto en factor ocupación como en oferta de asientos; de todas las regiones que se analizan, la única que decrece mensualmente es la aviación comercial norteamericana. ¿La razón? La gente que hoy maneja el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) tiene nula experiencia en gestionar una industria tan complicada y excepcional como la aviación .

No me sorprende, Sean Duffy es un ex concursante de “realities”, y posteriormente estuvo trabajando como comentarista de televisión; no tiene ni la más remota idea de cómo se gestiona el transporte, y no solo el aéreo, tampoco tiene experiencia alguna con el transporte terrestre, marítimo y ferroviario. La misma prensa estadounidense lo dice: trabajan según lo que ellos creen que se debe hacer, no lo que se tiene que hacer.

No tengo duda, si en lugar de dedicarse a encubrir a su jefe pedófilo estudiara -aunque sea mínimamente - cuáles son sus responsabilidades al frente del DOT, estaría entregando de inmediato su renuncia por incompetente.

¿Ustedes creen que exagero? Díganme, qué tan dura debes tener la cara para no darte por aludido y afrontar que has perdido más de 11 millones de pasajeros en solo un año.

Según cifras de la Administración de Comercio Internacional (ITA, por sus siglas en inglés) la caída de pasajeros internacionales en Estados Unidos fue del 4.2%, y el dato que sorprende es que quienes más dejaron de viajar a este país fueron los canadienses, con ellos la caída fue aún mayor: 10.2%

Y no se olviden, hay un mundial en puerta que se va a celebrar en Canadá, México y Estados Unidos, país que no ha cejado en “espantar” a los viajantes con amenazas, como las redadas del ICE en las afueras de los estadios donde se llevarán a cabo los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Así como también la imposición de nuevas políticas migratorias, nuevos costos en visas, pagos que antes no existían y que no son claros sobre cómo será su manejo, sin dejar de mencionar la discriminación constante que se vive en Estados Unidos si no eres un WASP (White Anglo-Saxon Protestant, blanco, anglosajón y protestante); ¡cuidado!, si tu pantone de piel es un poquito más tostado, y tu inglés tiene algún tipo de acento, podrían negarte incluso la entrada al país.

Así las cosas en el “país de la libertad y la democracia”. Hablo en serio cuando digo que esto debería de ser un escándalo de dimensiones mayúsculas, y no quedar perdido en el ciberespacio. Está mal, y así deberían reflejarlo los periodistas, medios de comunicación, expertos en aviación y demás fauna, que lamentablemente solo se unen para señalar que la actual administración de Claudia Sheinbaum no sabe trabajar.

Estimados lectores, la realidad es otra. Tuvimos récord en tráfico de usuarios de transporte aéreo: más de 122 millones de pasajeros; esto es un 2.5% más que en 2024. Con todo y el problema que se tiene con los motores Pratt & Whitney que afecta tanto a Viva como a Volaris. Mucho tuvieron que ver las amenazas de Trump de romper el “Joint Venture” entre Aeroméxico y Delta, así como la cancelación de rutas saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Al final, a quien más le pegaron estas medias fue a los gringos, porque ellos no crecieron, y México sí tuvo un crecimiento. Yo sé que estos datos no les gustan a quienes aborrecen al gobierno actual, pero la nueva aerolínea del Estado, Mexicana se coloca en el cuarto lugar en transporte de pasajeros, debajo de Aeroméxico; el uno-dos es Volaris y Viva, respectivamente. Pero con tan solo 2 años al aire, Mexicana supera a Transportes Aéreos Regionales (TAR), su competidor más cercano, que tiene más de 10 años en el mercado.

Es cierto, faltan muchas cosas por mejorar dentro de la aviación nacional, pero no hacemos el mega oso como los gringos, que tuvieron que cerrar el Aeropuerto del Paso por un globo de fiesta. El hecho dejó en evidencia la falta de comunicación entre la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y el Pentágono.

Imaginen el grado de las cosas, que la senadora María Cantwell declaró a Reuters: “Tenemos un verdadero problema de coordinación entre el Departamento de Defensa (renombrado como de Guerra en la administración de Trump) y la FAA”, durante la audiencia para la investigación del accidente de un avión comercial de pasajeros y un helicóptero del ejército ocurrido el 25 de enero del año pasado en el Aeropuerto de Washington, donde perdieron la vida 67 personas.

Y ya no hablemos de los más de 40 días con el gobierno “cerrado”, que dejó al descubierto la falta de controladores aéreos, y las represalias tan brutales contra los CTA (Controladores Aéreos) que no se presentaron a trabajar por la falta de pago. A diferencia de nuestro país, el SINACTA (el sindicato de los controladores aéreos) ganó el 30% en su presupuesto para salarios. Pero eso, no es noticia en los medios de oposición.

Cierro citando a Pacheco: “Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual”.