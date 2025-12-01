La aerolínea regiomontana de bajo costo llega a su 19 aniversario haciendo lo que mejor sabe hacer, reinventándose a cada paso. A pesar de los reveses que ha encontrado en el camino, la aerolínea de “low cost” a cargo de Juan Carlos Zuazua es experta en transformarse las veces que sea necesario hacerlo, porque no hay que temerle a los cambios, la vida es un constante cambio.

Ese ADN es lo que le ha permitido a la línea aérea sobrevivir durante 19 años, y llega ahora con nuevos bríos para enfrentar los retos que depara el futuro. Es por eso que Viva, aprovechando la temporada decembrina, lanza un vuelo de Torreón, Coahuila, a San Antonio, Texas.

El presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda, festejó este vuelo estival manifestando a través de un comunicado:

“Torreón celebra el inicio de una ruta que no solo nos brinda una gran opción para salir a vacacionar este fin de año, sino que también nos consolida como una ciudad con gran conectividad aérea internacional, elevando nuestra competitividad y facilitando la entrada de nuevas inversiones. Seguiremos trabajando para fortalecer el posicionamiento de Torreón ante los ojos de México y del mundo”. Román Alberto Cepeda, presidente municipal de Torreón

Esta ruta de “temporada” comenzó sus operaciones el pasado 22 de noviembre y estará disponible hasta el 10 de enero del 2026, con dos frecuencias a la semana; sale los martes y sábado a las 11:05 y aterriza en tierras texanas a las 12:30, y el regreso es igual martes y sábado pero saliendo de San Antonio a las 13:30 para aterrizar en Torreón a las 14:55.

Es la temporada ideal para pasear en el Riverwalk, ir al mall a hacer las “compritas decembrinas” y ya de paso -si tiene infantes, o un alma joven-, darse una vuelta por sus parques de atracciones como Sea World, Fiesta Texas o Six Flags, o en un plan más tranquilo conocer el Zoológico y Acuario de San Antonio.

Si son más de hacer turismo cultural no puede faltar la visita al “Álamo”, o alguna de sus misiones que nos recuerdan que ese territorio fue nuestro, antes de que Antonio López de Santa Anna lo perdiera; las raíces de nuestra mexicanidad también están en Texas.

Ricardo Dueñas, director general de Grupo OMA (Grupo Aeroportuario Centro Norte), sobre este vuelo expresó:

<i>“Buscamos seguir fortaleciendo nuestros aeropuertos regionales, brindándoles mayor conectividad para impulsar el desarrollo económico de diversas ciudades en el norte del país y elevar la calidad de vida de sus habitantes”.</i> Ricardo Dueñas, director general de Grupo OMA

Viva suma esta ruta a las cuatro que ya opera desde el Aeropuerto de Torreón: Cancún, Ciudad de México (AICM), Los Cabos y Tijuana; y para marzo del 2026 también conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Y ya que mencionamos al AIFA , Viva acaba de anunciar, en el marco de su aniversario, dos nuevas rutas para el próximo año, saliendo de esta terminal aeroportuaria con dos destinos espectaculares, ambos en el país de la belleza (Colombia): a la heroica Cartagena, y a Medellín, ciudad de la eterna primavera.

Se tiene planeado que comiencen a operar en el mes de junio, primero el vuelo a Cartagena para el día 4 de junio y el vuelo a Medellín el día 5 de ese mes, con una frecuencia semanal de cuatro vuelos, saliendo los días lunes, miércoles, viernes y domingo.

Más detalles, la ruta a Cartagena, saldría del AIFA los días martes, jueves y sábado a las 19:05 para llegar a tierras colombianas a las 00:05 y el regreso sería los mismos días pero saliendo de Cartagena a las 01:05 y llegando al AIFA a las 04:20; esto es un vuelo que llamamos “tecolote”, porque se hace de madrugada, y permite a los pasajeros dormir durante todo el vuelo, y aprovechar mejor el día.

En el caso del vuelo a Medellín la operación de estos vuelos será los días lunes, miércoles, viernes y domingo saliendo del AIFA a las 19:50 y llegando a las 00:10, el regreso igual está programado para los mismos días, saliendo de Medellín a las 00:10 y llegando al AIFA a las 04:50, ideal llegar en la madrugada al aeropuerto.

Cerramos esta columna de aniversario de Viva con el reporte de pasajeros del mes de octubre, que tuvo un crecimiento del 6.6% con respecto al mes de octubre de 2024, alcanzando a transportar 2.5 millones más de pasajeros. Un incremento en su pasaje nacional del 7.1% y del 1.8% en el internacional.

Su director general Juan Carlos Zuazua dio a conocer estas cifras, a través de un comunicado en el que expresó:

“Los resultados de tráfico de octubre fueron sólidos, con un crecimiento del 6.6% en el volumen de pasajeros y un robusto factor de ocupación del 88.0%. Este desempeño confirma las tendencias de estabilización en la demanda observadas en el tercer trimestre y señala un panorama constructivo en la capacidad del mercado de cara a la temporada alta de fin de año. Si bien el entorno operativo sigue siendo retador, particularmente en cuanto a la disponibilidad de motores, nuestros esfuerzos se mantienen centrados en una ejecución disciplinada y en la mitigación de presiones externas”. Juan Carlos Zuazua, director general de Viva

Por eso les comentaba, Viva es una línea aérea que desde su nacimiento lleva en el ADN una enorme resiliencia, con una loable capacidad para adaptarse; por eso están muy contentos.

A pesar de los escollos que se muestren en el camino, experimentaron un crecimiento en su capacidad de asientos del 2.4%, respecto a las cifras registradas en octubre de 2024.

Además, este aumento en su capacidad de asientos representó un incremento en su pasaje nacional del 1.6%, y en el internacional del 6.2%, con un factor ocupacional del 88%, este importante punto es expresado de manera global. Si lo queremos desglosar, veremos que en cuanto al pasaje doméstico el factor ocupacional fue del 89.7%, y en cuanto internacional fue del 80.3%.

Y para catalogar como “de locos” este cierre de fin de año, debo comentarles que Viva fue una de las muchas empresas operadoras de aviones de la fabricante Airbus que a nivel mundial recibieron una notificación “AOT Alert Operators Transmission”, para realizar una actualización de software en las aeronaves de la familia A320, por estrictos motivos de seguridad .

Ya se llevó a cabo, y a través de un comunicado informaron lo siguiente:

“…prácticamente la totalidad de la flota afectada ya ha sido sujeta a la actualización precautoria de software instruida por Airbus para las aeronaves de la familia A320. Reiteramos que la seguridad operacional continúa siendo nuestra máxima prioridad…”

VivaAerobus tiene un trepidante aniversario y cierre de año. Pero han salido avante. Les deseamos que sigan así como hasta hoy, sorteando de la mejor manera los retos que se les presentan, y por supuesto, cumpliendo muchos años más. ¡Felicidades! a toda la gente que hace posible que Viva sea una aerolínea de bajo costo, con una personalidad muy propia.