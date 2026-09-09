En Reino Unido, una falla en el control aéreo afectó durante dos días a unos 2 mil vuelos en varios aeropuertos británicos, incluyendo el concurrido Aeropuerto Internacional Heathrow.

La situación fue atribuida a una falla técnica en los sistemas de procesamiento del Servicio Nacional de Control Aéreo (NATS), con afectaciones en:

Gatwick

Stansted

Manchester

Aunque las autoridades descartaron un ciberataque como el origen de las afectaciones, la situación persiste con cientos de retrasos, pasajeros varados y cancelaciones, con probabilidad de más fallas.

Aeropuerto de Heathrow en Reino Unido (@Reuters)

Más de 2 mil vuelos de Reino Unidos cancelados por falla en NATS

El martes 8 de septiembre, cientos de cancelaciones de vuelos afectaron a varios aeropuertos de Reino Unido tras una interrupción del servicio de control de tráfico aéreo de NATS.

De acuerdo con datos publicados por la firma Cirium, durante el primer día de fallas se cancelaron mil 746 vuelos, de los cuales 903 fueron salidas y 843 llegadas.

La situación se mantuvo durante el miércoles, con 327 vuelos suspendidos, entre ellos 140 despegues y 187 aterrizajes, elevando el total a 2,073 cancelaciones en dos días.

Aunque algunos vuelos ya han reanudado sus operaciones, muchos viajeros aún enfrentan cancelaciones y retrasos, lo que aumenta las críticas hacia NATS por su historial de fallos.

El incidente más reciente ocurrió en agosto de 2023, cuando varios aeropuertos y aerolíneas del Reino Unido se vieron obligados a cancelar vuelos en pleno verano.

Reino Unido (Rajanish Kakade / AP)

Reino Unido descarta ciberataque tras afectaciones en vuelos

Sobre las posibles causas de las afectaciones en vuelos, el consejero delegado de NATS, Martin Rolfe, negó que estas se deban a un ciberataque en sus sistemas.

“En este momento, hemos descartado la posibilidad de un ciberataque”. NATS, directivo

El directivo se disculpó por el impacto del fallo, mientras que aerolíneas como Ryanair piden su dimisión, alegando perdidas millonarias para el sector debido al mal manejo del control aéreo.