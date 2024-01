“Con este gobierno, México está perdiendo tres valores fundamentales: el valor de la vida; el valor de la verdad y el valor de la libertad.” XÓCHITL GALVÉZ RUIZ

“Su luz es la voz de un ángel Suspiro cantado, más allá de este mundo El aire huele a perfume Que todo lo llena con su inspiración No importa que esté muy lejos Si tengo cerca su brillo No importa la negra noche Si sé que ya es mía en realidad.” GERARDO GARCÍA PÉREZ

Cerró ayer Xóchitl Gálvez su precampaña en la Arena México. Algunos vieron maravillas, otros un teleprompter… Mas se puede y se debe ser objetivo. Establecer lo bueno, lo malo y, tal vez lo más importante, lo que este evento deja para pensar.

Lo bueno

- La gente. Si bien se vieron los típicos “azules, amarillos y rojos” por los partidos que la cobijan (aunque a veces solo la madrean, ¿verdad Marko?), el gran porcentaje de quienes asistieron a la Arena fueron ciudadanos sin más color que México. Pueblo bueno que buscan un cambio de manera pacífica y ordenada.

- Su discurso; lo elaboró a partir de nociones claras y lo plasmó de manera sencilla. Describiendo aquello que se puede y se debe cambiar. Su formación le permite dar a conocer lo que sabe hacer/experiencia y cómo hacerlo/un enfoque proactivo.

Pero además tuvo una propiedad: concientizar sobre las diferencias entre lo que ella es y lo que representa la 4t y a la vez llamar a la unidad de todos los mexicanos. Unificar a todos.

- Fue bueno que no tomaran la palabra ni Marko Cortés ni Alito Moreno; ambos dirigentes deben cambiar sus formas de entender la política. Ya van tarde.

Lo malo

- A los asistentes les faltó energía, chispa, enjundia (¿no le ocurre eso a las clases medias en general?).

- Algunas fallas técnicas (todas se superaron).

- ¿Que la candidata leyó de teleprompter?… Supongo prefiere hacerlo así, en pantallas, que en papel o limitarse a memorizar el discurso de otro…

- Por cierto, criticar las nimiedades anteriores es señal de que no hubo nada más importante que objetar. Mejor hablar de eso que intentar refutar las terribles verdades dichas por Xóchitl.

Para pensar

- Debido a que es cierto, lo dicho por ella: “Más de un millón de vidas perdidas en solo 5 años. Hoy México está peor que cualquier país en estado de guerra. ¡Carajo! Con un millón de muertos ¿cómo pueden ofrecer continuidad?”. Tiene razón. -Pero no únicamente por los muertos, también porque no se debiera apoyar a quien ofrece la continuidad de un régimen que cercena los futuros de inocentes, de mujeres, de educandos. De una escasez de medicamentos que ni la farmaciota puede paliar. Del poder dado a los militares, del dinero dado a otros países (ya no presumen que le dieron a Bukele), de la deuda que hemos contraído. De un Pemex hundido, de un cancelado NAICM que mismo así seguiremos pagando. De la desidia y la soberbia del actual gobierno.

- El discurso de Xóchitl es una propuesta posible y plausible. Nos recuerda que hoy en México cabe la esperanza (¿esta sí sería de en serio o como la otra?). En fin, una visión que invita a retomar lo bueno, lo mejor de nuestro país.

- Ojalá también recapaciten los medios, intelectuales, empresarios, gremios, ONGs y universidades. Pues como ella lo dijo “están alineándose con Morena por interés político o económico: no ayuden a afilar la guillotina que después usarán en su contra”. Y es cierto.

- Estas seis semanas, por ley, Xóchitl estará atada de manos (sobre todo de boca), mientras que la maquinaria del poder no parará. Lo que se puede hacer es que sus seguidores den continuidad a su discurso. Que se propague y se sepa que hay otra alternativa.

Giro de la Perinola

1er. giro: Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la Presidencia por MC, estuvo viendo el evento vía YouTube. Pronto sabremos cuál es su “crítica”…

2º giro: Xóchitl tiene mucho por crecer, señala muchas cosas que le duelen a nuestro país y a su gente. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum cada día se ve más amordazada, limitada, cargando más y más morenistas nefastos —nuevos y viejos—.