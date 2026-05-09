Trump ha descubierto que Brasil no es patio trasero de nadie

La política internacional atraviesa uno de esos momentos donde las sonrisas diplomáticas esconden choques de poder mucho más profundos de lo que aparentan. Y cuando Donald Trump afirma que su reunión con Luiz Inácio Lula da Silva “transcurrió muy bien”, conviene desconfiar de inmediato de la aparente cordialidad. Porque si algo caracteriza al presidente estadounidense es que rara vez habla desde la simple cortesía: habla desde el cálculo, desde la presión y desde la lógica del poder. Más aún cuando se trata de Brasil, la única potencia real de América Latina y quizá el único país de la región con tamaño suficiente para sentarse frente a Washington sin asumir automáticamente postura subordinada.

El encuentro entre Trump y Lula ocurre en medio de un reacomodo global cada vez más agresivo, donde las grandes potencias volvieron a disputarse abiertamente mercados, rutas comerciales, recursos estratégicos y zonas de influencia. Estados Unidos intenta recuperar control político y económico sobre lo que históricamente consideró su patio trasero hemisférico, mientras China continúa avanzando silenciosamente mediante inversiones, financiamiento, infraestructura y penetración comercial en América Latina. Y en el centro exacto de esa disputa aparece Brasil: gigante territorial, potencia agrícola, potencia energética, potencia minera, mercado gigantesco y actor diplomático imposible de ignorar.

Trump regresó al poder decidido a revivir su receta favorita: nacionalismo económico agresivo, proteccionismo, presión comercial y aranceles convertidos en armas políticas. Lo hizo con China durante su primera presidencia. Lo hizo con Europa. Lo hizo con México. Y ahora pretende extender nuevamente esa lógica hacia cualquier país que no acepte alinearse dócilmente a la doctrina de “Estados Unidos primero”. Brasil no escapó a esa dinámica. Washington endureció medidas comerciales, elevó presión sobre exportaciones estratégicas brasileñas y dejó claro que la nueva Casa Blanca ya no pretende negociar desde la cooperación tradicional, sino desde una lógica brutal de fuerza económica donde el tamaño del mercado estadounidense funciona como mecanismo permanente de chantaje.

Pero Lula no es un improvisado ni un presidente menor buscando aprobación en Washington. Tiene experiencia, oficio político y una visión perfectamente clara de lo que representa Brasil en el tablero internacional. A diferencia de otros mandatarios latinoamericanos que suelen acudir a la Casa Blanca casi en actitud defensiva o con ansiedad de validación política, Lula entiende algo fundamental: Brasil ya no tiene tamaño para comportarse como nación periférica obediente. Tiene peso económico, capacidad diplomática y relevancia geopolítica suficientes para negociar desde otra posición.

Y además, Lula tampoco encaja cómodamente en la caricatura de “izquierda latinoamericana” que ciertos sectores conservadores estadounidenses intentan vender. Su modelo político se parece mucho más a una izquierda pragmática de corte europeo —con rasgos que recuerdan al socialismo español o incluso a ciertos momentos del modelo francés— pero aterrizada sobre una lógica profundamente nacionalista brasileña. No es un revolucionario improvisado ni un dirigente antisistema buscando incendiar el tablero. Es un político extremadamente experimentado que entiende el valor del Estado, de los programas sociales y de la autonomía económica, pero también la necesidad de mantener estabilidad macroeconómica, relaciones comerciales amplias y capacidad real de negociación internacional.

Ahí radica parte de su fortaleza.

Brasil bajo Lula no rompe con Occidente, pero tampoco se subordina. Mantiene vínculos con Estados Unidos mientras conserva espacios dentro de los BRICS. Dialoga con China sin entregarse completamente a Beijing. Conserva individualidad regional sin disolverse en bloques ideológicos rígidos. Y además llega a este momento bastante mejor plantado socioeconómicamente que otras economías sudamericanas golpeadas por inflación, deuda, polarización o fragilidad estructural, como ocurre hoy con Argentina.

Eso vuelve a Brasil mucho más difícil de presionar.

Porque Trump suele crecer frente a gobiernos débiles, economías vulnerables o liderazgos dependientes. Pero Lula representa otra cosa: un dirigente que puede negociar, resistir y tensar sin romper. Y esa combinación suele incomodar profundamente a cualquier potencia acostumbrada a imponer condiciones desde arriba.

Y ahí está el verdadero fondo del encuentro.

No fue una simple reunión protocolaria.

Fue un pulso de poder.

Trump representa el nacionalismo económico agresivo, la confrontación comercial permanente y la idea de que Estados Unidos debe volver a disciplinar económicamente a su esfera regional. Lula representa otra lógica: autonomía estratégica, multipolaridad y una América Latina capaz de negociar sin arrodillarse automáticamente frente a Washington. Y eso, para ciertos sectores estadounidenses, resulta profundamente incómodo.

Porque lo que históricamente ha tratado de contener Washington en América Latina, no son solamente gobiernos de izquierda o derecha.

Es algo mucho más peligroso para sus intereses: autonomía real.

Capacidad de decisión propia.

Liderazgos regionales que puedan sentarse frente a Estados Unidos sin pedir permiso antes de hablar.

Por eso la disputa entre Trump y Lula va mucho más allá de aranceles o comercio. Lo que está en juego es quién definirá el rumbo político y económico de América Latina en el nuevo reordenamiento global. Washington entendió demasiado tarde que mientras distraía su atención en otros frentes, China avanzó profundamente sobre la región: financió infraestructura, amplió mercados, penetró sectores tecnológicos y energéticos, y construyó influencia silenciosa mientras Estados Unidos seguía actuando como si América Latina siguiera siendo automáticamente suya.

Ahora intenta recuperar terreno.

Y sabe perfectamente que sin Brasil no puede hacerlo.

Por eso Trump modera parcialmente el tono. No porque haya cambiado, sino porque entiende que confrontar frontalmente a Brasil tendría costos económicos, geopolíticos y regionales demasiado altos. Pero Lula tampoco juega gratis. Brasil necesita inversiones, estabilidad comercial, mercados abiertos y equilibrio económico. Lula sabe perfectamente que romper frontalmente con Washington podría provocar presiones financieras, comerciales y diplomáticas enormes.

Por eso ambos se toleran.

Por eso sonríen.

Por eso hablan de reuniones “muy buenas”.

Porque debajo de la cordialidad existe una disputa feroz.

La disputa por influencia.

Por mercados.

Por liderazgo regional.

Por recursos estratégicos.

Y sobre todo por definir si América Latina seguirá funcionando como espacio subordinado o como región con capacidad creciente de autonomía internacional.

Ahí está el verdadero choque.

Trump quisiera una América Latina alineada, dependiente y funcional a la lógica de “Estados Unidos primero”. Lula intenta otra cosa: una región capaz de negociar sin obedecer automáticamente. Y esa diferencia cambia todo.

Porque los países pequeños suelen adaptarse a la presión.

Las economías frágiles terminan cediendo.

Los gobiernos débiles terminan alineándose.

Pero las potencias regionales negocian.

Y Brasil parece decidido a recordarle al mundo —y especialmente a Washington— algo que durante años muchos en Estados Unidos dieron por sentado y hoy empieza a resquebrajarse: que América Latina ya no acepta tan fácilmente el viejo papel de patio trasero disciplinado.

Y quizá ahí reside la verdadera incomodidad de Trump frente a Lula.

No en la izquierda brasileña.

No en los discursos diplomáticos.

No en los aranceles.

Sino en algo mucho más profundo: la posibilidad de que la mayor nación latinoamericana haya decidido dejar de pedir permiso.

Porque cuando un país descubre que tiene tamaño, recursos y peso suficiente para negociar de pie… deja de obedecer por costumbre.

Y eso, para cualquier potencia acostumbrada a mandar sin resistencia, siempre termina siendo una amenaza.

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