¿Vicente Fox cometió un delito?

No hace muchas horas que terminé de escribir mi columna, en un día especial como hoy en el que se sensibiliza a la sociedad para la erradicación de la violencia contra las mujeres, mismo espacio en donde mencioné la importancia de combatir la violencia contra la mujer desde todos los frentes, y realizando también un análisis de la psique de aquellos hombres que comenten violencia contra las mujeres, en el que, desde mi punto de vista como psicóloga, aquel hombre que agrede verbal o físicamente a otra es porque tiene una autoestima minúscula.

Hoy, que justamente en un día en donde el tema central es justamente hablar de estas violencias, sale a relucir el machismo y la violencia de el ex presidente Vicente Fox, en un tuit (si es que aún así se le llama) que publicó en la plataforma X en donde sugiere que Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano para la Presidencia de México es la “dama de compañía” de su esposo Samuel y, con sarcasmo y machismo, asegura que detrás de la sonrisa de Mariana, algo oculta.

El tema que me ocupa y me preocupa es que Vicente Fox da a entender que Mariana es una prostituta, al atribuirle que ella es una “dama de compañía”.

Por supuesto que en repetidas ocasiones he señalado y he sido crítica acerca del comportamiento de Mariana Rodríguez para atraer miradas y votos. Incluso escribí una columna con respecto a aquella vez que Mariana Rodríguez se cortó el pelo chiquito para solidarizarse con un niño que se había quedado calvo por la quimioterapia que le estaban administrando para luchar contra el cáncer. Me parece que ese acto fue bastante deleznable y no dudé en afirmar que Mariana estaba lucrando en ese momento, con el dolor de ese niño.

Pero no por eso me puedo quedar muda, ciega e inmóvil ante el brutal agravio que recibió Mariana el día de hoy por el pésimo mensaje que Vicente Fox publicó contra ella.

A veces incluso, nosotras las mujeres, desconocemos que algunos actos de violencia contra nosotras son ya tipificados como delitos:

Lo que cometió el expresidente es un delito y se llama violencia política en razón de género.

Si bien, Mariana no está dentro de la contienda electoral la hace partícipe al estar inmersa dentro de la campaña de su marido, el agravio cometido por el ex presidente contra ella es muy delicado por muchos motivos.

En primer lugar porque si Vicente Fox ha querido ser el abanderado en el tema de la abolición obradorista, quemó a toda la oposición con su vulgarsísimo “comentario”.

Es grave porque además en este Día Naranja, las estadísticas nos recuerdan que en México 9 mujeres son asesinadas todos los días, y sufren de violencia verbal y física.

Mariana Rodriguez por supuesto salió a defenderse, retomando el tuit de Fox, para contestarle que:

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy una licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre”.

Bien contestado ahí por Mariana. Pero esto no debería de quedar nada más en el mundo X.

No debemos de permitir que este tipo de violencias se den, contra ninguna mujer. Sea del partido político que sea, sea o no del agrado de otros. Insinuar que Mariana es una “dama de compañía” a mi como mujer también me ofende y me agrede.

Hay que aceptar que Vicente Fox vivió muchos años la violencia política en razón de género debido a que su actual esposa, cuando él fue presidente, también fue agredida y sometida al escarnio público.

No recuerdo que en aquel entonces la violencia contra la mujer fuera tan visibilizado como hoy en día. Tampoco sé si Martha Sahagún se defendió en su momento, pero eso no le da derecho a Vicente Fox a faltarle el respeto a una mujer de esa manera.

Vicente Fox últimamente no ha sido un buen elemento de la oposición. Sin miramientos y sin filtro, ha llegado a tuitear cosas de las que después se arrepiente o pide perdón.

No se puede actuar con las viceras al tuitear o al textear.

Las mujeres hemos luchado muchísimo porque se nos trate con respeto, con igualdad, hemos luchado mucho para que no se nos vea cómo las “mujerzuelas y amantes de otros” por obtener logros o visibilidad o puestos laborales.

Estoy indignada con este hecho, pero creo que Mariana se enfrentará a este tipo de comentarios desgraciadamente cada vez más , por estar tan inmersa codo con codo con su esposo Samuel en las campañas políticas.

Curiosamente, Vicente Fox ya puso a Mariana en la lista de mujeres candidatas a la presidencia . Lejos de quererla tumbar, la ha posicionado al humillarla de esta manera, pues la coloca en el centro de toda la conversación por el insulto de Vicente Fox contra ella.

¿Vicente Fox cometió un delito?

Sí. Al estar Mariana Rodríguez dentro de la campaña de su esposo, hay violencia política de género.

¿Qué le queda hacer a Vicente Fox?

No mucho. Es decir, no es la primera vez que comenta barbaridades en su cuenta de X. Cada día se desdibuja más y más como un líder de la oposición. Ha perdido respeto y honorabilidad. Sus dichos son como los de un viejito borracho de cantina.

¿Tendría que pedir disculpas Vicente Fox?

Definitivamente debe de pedirle disculpas a Mariana Rodríguez. Sobre todo en un día como hoy. Sobre todo porque si ofenden a una mujer, nos ofenden a todas.

Una cosa es hacer o escribir una crítica respetuosa de otra mujer con la que no se está de acuerdo y otra cosa es tildarla de “dama de compañía” dando a entender lo que todo mundo entendió y que consta de una palabra que tiene cuatro letras.

Mal por Vicente Fox por donde se le vea. Porque además de esposo, tiene a una hija.

Mariana le respondió con clase y educación.

Vicente Fox ya debería de de descansar un poquito la redes sociales. Replantearse con qué zaña y coraje últimamente escribe y pensar si esta forma de conducirse le llevará a algún buen puerto.

Mi solidaridad con Mariana Rodríguez ante esta falta de respeto y mi recordatorio personal, de que también siendo yo mujer, debo de cuidar la forma en cómo me llegó a referir de otra.

Es cuanto.