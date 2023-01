Ayer por la tarde con un muy buen clima llego en su Airbus CC-150 Polaris desde Ottawa hasta Zumpango el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau .

Como el domingo, ayer recibí la invitación de la Maestra Suly Ruíz y el General Isidoro Pastor para poder ser testigo de este par de eventos históricos para el país.

¿Por qué históricos? la última vez que un presidente de los Estados Unidos visito México fue en el 2014. El presidente que nos visito fue Barack Obama para asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte. En el caso de los canadienses fue en el 2017 cuando Justin Trudeau visito el país.

La visita

La diferencia entre el evento de recepción de Trudeau al de Biden fue la cantidad de personas. Desde los periodistas hasta las escoltas y la gente de seguridad, se puede decir que la llegada del Premier de Canadá fue más modesta. El domingo hubo de 150 a 200 personas, ayer hubo mucho menos, tal vez 100 o un poco menos, esto en cuando a medios.

En la parte de vehículos y seguridad hubo muchísimos menos, pero si todos iban bien resguardados. El protocolo de la visita fue prácticamente el mismo, aunque hubo menos expectativa que con la llegada de Biden. Si lo ponemos en términos futbolísticos, cuando llego Biden fue como si fuera Messi, cuando llego Trudeau fue como si hubiera llegado Mbappe, grandes jugadores pero diferentes.

Otra victoria política mas

Aunque con Trudeau no hubo la controversia de donde iba a aterrizar, el que haya llegado al AIFA habla muy bien de los organizadores del evento, de la relación del presidente con el líder del país de la hoja de maple y de la gente del AIFA que se preparó a conciencia para recibir al Primer Ministro canadiense. El uso del nuevo aeropuerto del Valle de México por parte de estos dos lideres pone al aeropuerto en el mapa y para bien.

Ciro Gómez Leyva y el AIFA

Curiosamente, cuando iba manejando hacia el AIFA, venia escuchando el noticiero de Ciro Gómez Leyva y entrevisto al capitán Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. En la entrevista hablaron, entre otros temas, del tema del Felipe Ángeles y como la utilización del aeropuerto no ha sido la que algunos esperan.

Gómez Leyva le pregunto al capitán Gual sobre la oferta de vuelos en el AIFA y Gual le respondió que tiene que ver más con la programación de las aerolíneas que con el mismo aeropuerto. Hay muchos vuelos que se podrían programar para salir del AIFA y no se han programado. También dijo que el crecimiento de un nuevo aeropuerto es gradual y que eventualmente llegaran a la capacidad para la que fue construido el AIFA.

No oí a Gual decir que el AIFA era inseguro, de difícil acceso o complicado para las salidas o las llegadas. Cuando las líneas aéreas decidan utilizar más el AIFA para descongestionar el AICM podremos ver cambios de paradigma, mientras, es complicado.

Dos golondrinas deben de hacer verano, al menos el inicio de uno

Esperemos que la llegada de los dos lideres de los socios comerciales de México sean la puerta para que la FAA reconsideré su posición de tener a México en Categoría 2. Se están rompiendo paradigmas y creo que la llegada de estos dos personajes ayuda bastante.

Como lo he dicho en otras columnas, si tiene un viaje a México llegue por el AIFA. Si va para la zona de Satélite, para la Zona Esmeralda, para Interlomas o Santa Fe créame que es más cómodo llegar ahí que llegar al AICM a enfrentarse al tráfico de la CDMX.

