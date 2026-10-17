Esta semana se iniciaron importante movilizaciones de estudiantes y docentes en la Comunidad de Madrid.

En Barcelona/Cataluña (España) los sindicatos como USTEC-STES (mayoritario), CGT e Intersindical, han protagonizado múltiples huelgas a lo largo del ciclo escolar 2025-2026 (más de 20 jornadas). Entre ellas, destacan las huelgas del 9 de junio de este año.

Las y los docentes catalanes demandan mejoras salariales estructurales (rechazo al preacuerdo de pagos de alrededor de 400 euros en 4 años), reducción de ratios (disminución de la cantidad de estudiantes por profesora o profesor), más personal, menos burocracia y cambios en el pacto educativo.

Las acciones de movilización en España se han concentrado en huelgas generales y parciales, manifestaciones públicas (en la visita papal a principios de junio en Barcelona, por ejemplo), rechazo mayoritario (65%) al preacuerdo al concluir la consulta docente y cierre de centros educativos, con afectaciones institucionales y al fin de cursos.

Se reporta alta conflictividad en Cataluña y hay anuncio de posibles huelgas tras el rechazo al pacto.

En Francia, los sindicatos de docentes encabezaron huelgas parciales en marzo de 2026 y una huelga nacional el pasado 31 de marzo, con acciones registradas también en febrero.

Hay rotundo un rechazo a los recortes de alrededor de cuatro mil plazas docentes para 2026-2027; contra el aumento de ratios/clases masificadas (también se pide disminución de la cantidad de estudiantes por profesora o profesor); protestas contra los salarios estancados, en defensa de la educación pública y por más recursos presupuestarios.

Las acciones en Francia se han traducido en huelgas nacionales/parciales (10-30% del total de las acciones de protesta, según diferentes fuentes), manifestaciones en París y otras ciudades. Huelgas por calor extremo también reportadas. Cierres de aulas, protestas contra presupuestos restrictivos y movilizaciones intersindicales activas contra la “asfixia” del servicio público educativo.

En España, por su parte, se presentan dos hechos clave que muestran la escalada en las protestas:

Una huelga indefinida del profesorado de educación pública no universitaria (“ marea verde ”), iniciada el 14 de octubre.

”), iniciada el 14 de octubre. La acampada permanente por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol (activa desde el 26 de septiembre), con marchas y protestas asociadas.

Estas se enmarcan en un clima de tensión política (proximidad de elecciones anticipadas el 29 de noviembre) y coinciden con otras movilizaciones sectoriales (taxi, médicos, etc.).

La huelga indefinida de la educación pública (principal movilización) arrancó el día miércoles 14 de octubre de 2026, con los primeros tres días muy intensos: 14, 15 y 16 de octubre. Y con una continuidad anunciada para una segunda semana (concentraciones, asambleas y nuevas manifestaciones). Convocada por el Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública: CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a plataformas (Educación Especial Digna, Menos Lectivas, Queremos FP). La CSIF mantiene una convocatoria paralela (paros del 14-16 de octubre y parciales posteriores: 20, 22, 26 y 30 de octubre). A lo que se suma el apoyo de estudiantes (Sindicato de Estudiantes y colectivos universitarios) y familias.

Segun algunas fuentes los afectados potenciales por estas movilizaciones son al rededor de 65.000 docentes de enseñanzas no universitarias (de infantil a bachillerato y FP) que atienden a más de 666.000 alumnos.

Las principales reivindicaciones versan sobre:

Reducción de horarios lectivos: máximo 17 periodos semanales en secundaria/FP y 22 en primaria (incluyendo tutorías, jefaturas y coordinaciones).

Bajada de ratios: 13 alumnos en infantil, 15 en primaria, 20 en secundaria, 23 en bachillerato y 15 en FP; adecuación para alumnado con necesidades especiales.

Incremento salarial de 600 € mensuales en el Complemento Específico General Docente Autonómico más equiparación retributiva (FP, pedagogía terapéutica, etc.).

de 600 € mensuales en el Complemento Específico General Docente Autonómico más equiparación retributiva (FP, pedagogía terapéutica, etc.). Más recursos, menos burocracia, mejora de infraestructuras (climatización, eliminación de amianto) y freno a la segregación socioeconómica pública-concertada.

Calendario de acciones (primera semana)

14 oct: piquetes informativos desde las 8:00; concentraciones a las 10:00 y 12:00 (Puerta del Sol); manifestación Atocha-Sol a las 18:00 (~25.000 asistentes según Delegación del Gobierno).

15 oct: piquetes; cadena humana / concentración frente a Consejería de Educación (calle Alcalá) a las 12:00 (~10.000 personas según Delegación); corte de tráfico en Cibeles/Castellana; asambleas de zona.

(calle Alcalá) a las 12:00 (~10.000 personas según Delegación); corte de tráfico en Cibeles/Castellana; asambleas de zona. 16 oct: asamblea abierta en El Retiro (paseo de Fernán Núñez) a las 12:00; manifestación desde Paseo del Prado/Jardín Botánico o Atocha hacia Puerta del Sol a las 18:00 (coincidiendo con acampada de vivienda).

Segunda semana (anunciada)

Concentración ante Consejería (lunes 12:00); asambleas de zona; concentración Asamblea de Madrid y manifestación Atocha-Consejería (jueves 18:00); asamblea unitaria en Plaza de Oriente (viernes).

Incidentes destacados

Cortes de tráfico (Castellana, Cibeles, Alcalá).

14 oct: cargas policiales en la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria); 5 detenidos, varios heridos (manifestantes y 2 agentes leves). Encierro previo en Facultad de Ciencias de la Información.

en la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria); 5 detenidos, varios heridos (manifestantes y 2 agentes leves). Encierro previo en Facultad de Ciencias de la Información. Ambiente generalmente pacífico en concentraciones docentes; consignas contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la consejera Mercedes Zarzalejo (“Zarzalejo, negociación o dimisión”).

Posición de la Comunidad de Madrid

La Consejería de Educación cifra un seguimiento menor, habla de “normalidad” en los centros y atribuye la huelga a “objetivos políticos y electoralistas”. Se garantizan servicios mínimos.

Por otro lado las movilizaciones por la vivienda, como la acampada en Puerta del Sol, se encuentra activa desde el 26 de septiembre de 2026. Convocada por sindicatos de inquilinas y colectivos sociales tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal (87 años). Con las demandas de: bajada de alquileres, contratos indefinidos, fin de desahucios, expropiación a fondos buitre y regulación del mercado, ese ha sido punto de confluencia con las marchas educativas.

Manifestaciones asociadas

3 de octubre: Gran marcha en Madrid (4 columnas hacia Cibeles); cifras entre 70.000 (Delegación) y cientos de miles (organizadores).

(4 columnas hacia Cibeles); cifras entre 70.000 (Delegación) y cientos de miles (organizadores). Marchas posteriores (ej. 8-9 oct) en recuerdo de Maricarmen.

Tensiones puntuales (altercados el 12 de octubre tras el desfile de la Hispanidad).

Otras movilizaciones relevantes en octubre 2026

Taxis: manifestación el 14 de octubre (Atocha-Neptuno) contra plataformas VTC (Uber/Cabify); amenaza de huelga indefinida.

(Uber/Cabify); amenaza de huelga indefinida. Médicos: anuncio de bloques de huelga autonómica (octubre-diciembre) por bloqueo en negociación con Sanidad .

. Protestas menores (Palestina, etc.).

Impacto y valoración

La huelga educativa es calificada de “histórica” por los sindicatos (supera en tres días las cifras de la marea verde de 2011). Genera cortes de tráfico, visibilidad mediática y confluencia con la acampada de vivienda en Sol. Aunque aun hay una discrepancia fuerte en cifras de seguimiento y asistencia el ambiente de movilización será sostenido con nuevos actos previstos.

Fuentes principales: Informaciones de Cadena SER, Europa Press, 20 Minutos, El País, La Vanguardia, RTVE y Delegación del Gobierno (datos actualizados a 16 de octubre de 2026).