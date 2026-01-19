El artículo de hoy de Ciro Gómez Leyva en Excélsior se titula, “Trump cumplió, salvo en una cosa”. ¿En qué cosa Trump ha fallado según el también colaborador de Radio Fórmula? Respuesta: “en enviar tropas a operar en el territorio mexicano”. Desconozco, esto es, no quiero especular acerca de la intención de mi querido amigo Ciro, al mencionar que el presidente de Estados Unidos ha cumplido todo lo que prometió hace un año, cuando llegó al poder. Pero me parece de mal gusto, por no decir, antipatriótico, echarle en cara al hombre más poderoso del mundo que no haya mandado tropas a territorio mexicano. Este es el tono de numerosas columnas periodísticas de nuestro país publicadas este lunes cuando ya se acerca el primer aniversario del gobierno trumpista. Lamento profundamente que periodistas identificados con la oposición contribuyan tanto a generar el clima de odio al gobierno de izquierda mexicano, pues está llevando a demasiada gente a pedir una intervención extranjera. En efecto, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, es exactamente lo que hicieron grupos conservadores, cuando en el siglo XIX, suplicaron en Europa por un emperador austriaco, Maximiliano de Habsburgo. Se les olvida cómo terminaron este noble europeo y los traidores mexicanos que lo apoyaron: severamente castigados en el Cerro de las Campanas.