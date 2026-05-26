Hay territorios que han sostenido durante décadas el desarrollo de otros a un costo altísimo. Tula lo sabe bien. Durante generaciones, esta región de Hidalgo absorbió el desgaste industrial, energético y la gestión de aguas residuales del Valle de México; un modelo de desarrollo que, durante mucho tiempo, puso las necesidades del Valle de México por encima del bienestar local.

La inundación de 2021 hizo visible, de manera dolorosa, la fragilidad de un territorio sometido a presiones acumuladas. No puede leerse como un hecho aislado, sino como expresión de una deuda histórica.

Por eso, el avance del nuevo Hospital General de Tula, con participación federal, representa una señal relevante. No se trata solo de infraestructura médica; es una forma concreta de presencia pública en un lugar que durante años necesitó respuestas de esa escala. La experiencia reciente del Parque de Economía Circular, que tuvo que replantearse ante la falta de acuerdo comunitario, dejó una lección clara: en Tula, la política pública también necesita legitimidad territorial.

Seamos claros: el hospital importa, pero no basta.

En una región como Tula, una obra de salud tiene un significado que rebasa la prestación médica. No solo se trata de atender enfermedades, sino de reconocer que hay territorios donde el deterioro ambiental, la presión hídrica y la desigualdad institucional se cruzan todos los días en la vida de las personas. Por eso, el hospital debe ser leído como una pieza de una respuesta mayor, no como punto final de la deuda.

En territorios ambientalmente dañados, la salud pública no comienza en el consultorio; comienza en la calidad del agua, del aire y en la capacidad institucional para prevenir el daño. La verdadera reparación llegará cuando la clínica atienda, sí, pero también cuando el río deje de enfermar, cuando el daño acumulado en la Presa Endhó se atienda con seriedad y cuando las autoridades dejen de trabajar cada una por su lado. De nada sirve aliviar al paciente si el entorno lo sigue enfermando.

La tarea, entonces, no es menor: ordenar responsabilidades, sostener presupuesto, medir con seriedad, informar con claridad y coordinar lo que durante años caminó separado. El saneamiento del río, la atención a la Presa Endhó, la vigilancia ambiental y la operación hospitalaria no pueden vivir en expedientes distintos si el problema se expresa en el mismo territorio y en los mismos cuerpos.

La justicia ambiental no puede ser una respuesta de emergencia ante el desastre; debe ser una práctica permanente. No se trata de mirar a Tula solo cuando ocurre una tragedia o cuando se anuncia una obra, sino de construir una presencia pública capaz de quedarse, corregir y acompañar procesos largos. Sanar un territorio exige tiempo, pero también decisiones que no se abandonen al primer cambio de agenda.

La final del domingo dejó una alegría azul y, para quienes venimos de la UNAM, una nostalgia universitaria. En Tula y su región, donde Ciudad Cruz Azul es memoria obrera, industrial y comunitaria, el campeonato no fue solo un festejo deportivo: tocó una pertenencia territorial profunda. Pero una final se gana en noventa minutos y una región no se repara con camisetas. Tula necesita un resultado permanente: agua limpia, instituciones presentes, hospitales equipados y la certeza de que la justicia social también tiene domicilio en su tierra.