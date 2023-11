En vísperas de la temporada del Buen Fin, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor (ONDD) ha emitido una serie de recomendaciones y alertas para los consumidores mexicanos, con el objetivo de promover un consumo responsable durante el evento comercial más grande del país.

El Buen Fin, conocido por sus promociones y descuentos significativos (y otros que no lo son tanto), puede representar tanto una oportunidad para los consumidores como un desafío para su estabilidad financiera. Ante este panorama, la ONDD ha ofrecido consejos prácticos para manejar responsablemente las finanzas personales durante este periodo.

En primer lugar, la organización sugiere establecer un presupuesto claro y realista. Los consumidores deberían determinar cuánto pueden gastar en el Buen Fin sin poner en riesgo su estabilidad financiera. Se recomienda evitar compras impulsivas y enfocarse en lo que realmente se necesita.

Sin embargo, la ONDD advierte que no todas las ofertas son tan buenas como parecen. “Es importante que los consumidores estén alerta y no se dejen llevar solo por el porcentaje de descuento que se anuncia”, declaró un portavoz de la ONDD. “Recomendamos comparar precios antes de hacer cualquier compra. Algunas tiendas pueden aumentar los precios antes del evento para luego ofrecer ‘descuentos’ que en realidad no son tales”.

Además de estar atentos a estas prácticas, la organización insta a los consumidores a ser cautelosos con el uso del crédito. Aunque las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta útil para aprovechar las ofertas del Buen Fin, es importante usarlas responsablemente para evitar el sobreendeudamiento. Se recomienda pagar el total de los saldos a tiempo para evitar intereses y cargos adicionales.

Finalmente, la ONDD enfatiza la importancia de leer y entender todos los términos y condiciones antes de firmar cualquier contrato de crédito o financiamiento. Los consumidores deben estar conscientes de todas las obligaciones que están asumiendo, incluyendo tasas de interés, comisiones, plazos de pago y penalizaciones por incumplimiento.

En un esfuerzo por promover el consumo responsable durante el Buen Fin, la ONDD insta a los consumidores a estar bien informados, a hacer compras consideradas y a evitar caer en trampas de precios. “El objetivo es que los consumidores puedan aprovechar las verdaderas ofertas sin poner en riesgo su estabilidad financiera”, concluyó el portavoz.