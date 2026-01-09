El dictador cae, el sistema sobrevive y el pueblo vuelve a quedar fuera del acuerdo.

Liberaciones de utilería, silencios pactados y un autoritarismo reciclado bajo tutela de Washington.

Se llevaron a Maduro.

Pero no tocaron al poder.

La escena fue construida para parecer histórica: el hombre fuerte fuera del tablero, el tribunal, el abogado de prestigio, la retórica altiva del “prisionero de guerra”. Durante horas —quizá un par de días— se quiso instalar la idea de que Venezuela entraba, por fin, en otra etapa. Bastó observar con atención para comprender la verdad incómoda: no hubo ruptura, hubo reacomodo.

La liberación de Juan Pablo Guanipa encaja exactamente en ese libreto. No es justicia: es cálculo. Un gesto puntual, controlado, perfectamente reversible. Se libera a uno para enviar señales al exterior mientras otros permanecen detenidos, invisibles o bajo amenaza constante. No es transición: es administración del miedo. El mensaje es inequívoco: el régimen decide a quién suelta, cuándo y hasta cuándo.

Si esto fuera un cambio real, las liberaciones serían amplias, verificables y acompañadas de garantías. No lo son. Son selectivas, tácticas y frágiles. Así actúa un sistema que no ha sido derrotado, solo ajustado para sobrevivir.

Y mientras se exhiben concesiones menores, los pilares reales del poder permanecen intactos.

Diosdado Cabello no cayó, no fue procesado, no fue desplazado. Incómodo, sí; prescindible, no.

El general Vladimir Padrino López sigue ahí, silencioso, al mando de una fuerza armada que no se fracturó ni mostró fisuras. Su mutismo no es vacío: es control.

Más elocuente aún es el silencio absoluto en torno a Cilia Flores. No hay imágenes, no hay proceso público, no hay acusación visible, no hay explicación oficial. No se trata de atacar a una persona ni de fabricar culpabilidades. Se trata de una pregunta política elemental: ¿cómo puede hablarse de justicia cuando una figura central del poder desaparece del radar sin rendir cuentas? El privilegio conyugal existe. La opacidad total, no es una garantía jurídica: es una decisión política.

Ese silencio no absuelve ni condena. Protege.

Del lado estadounidense, la narrativa sobre “comisiones” o “encargados” para gobernar Venezuela se diluye frente a los hechos. No hay presencia efectiva, no hay hoja de ruta, no hay posicionamientos claros. Nadie en Washington pretende gobernar el país. Lo que se pretende es gestionar el problema: evitar el colapso, contener el caos regional y asegurar intereses estratégicos, empezando por el petróleo.

Ahí está el núcleo de la negociación.

Todo indica que Trump no apuesta por una transición democrática real. No hay presión estructural, no hay exigencia de desmontar el aparato represivo, no hay respaldo decidido a la oposición. Hay pragmatismo: un gobierno menos estridente, más manejable, funcional. Un chavismo sin Maduro, pero con poder.

Por eso a Maduro le ajustan cargos y convierten su proceso en algo personal, procesal y negociable. Se entrega al símbolo para salvar al sistema. No es justicia internacional: es cirugía política.

Y mientras tanto, ¿qué ocurre con María Corina Machado, con Edmundo González, con los millones de venezolanos que no pueden ni celebrar ni protestar sin riesgo de cárcel? ¿Qué se supone que están festejando, si el miedo persiste, la represión continúa y la miseria no se toca?

Venezuela no fue liberada.

Fue reordenada.

Maduro cayó porque dejó de ser útil.

El régimen sobrevivió porque sigue siendo funcional.

Y conviene decirlo sin rodeos, aunque incomode:

No hubo transición.

Hubo un trueque.

No hubo justicia.

Hubo pragmatismo geopolítico.

El chavismo entregó a su símbolo.

Y el pueblo venezolano, una vez más, quedó fuera del acuerdo.

Esto no fue el nacimiento de una democracia.

Fue la administración elegante de un autoritarismo.

Aquí termina la farsa que vendieron como cambio.

Lo que sigue ya no depende de Maduro, sino de cuánto más esté dispuesto el mundo a negociar con el poder mientras finge combatirlo.