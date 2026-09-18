Donald Trump puede imponer aranceles, exigir nuevas reglas de origen, presionar a México, castigar a Canadá y defender con toda la dureza que considere conveniente su política comercial. Lo que resulta mucho más difícil de entender es que simultáneamente insulte a los mismos países con los que pretende construir una Norteamérica más fuerte. En un video difundido por Milenio se le escucha calificar de “repugnantes” a Canadá y México dentro de una defensa de su política arancelaria. El problema no es solamente la palabra. El problema es lo que revela: una manera de entender las relaciones internacionales donde el aliado deja de ser socio y empieza a ser tratado como subordinado.

Ésa es una diferencia importante. Los aranceles pueden negociarse. Los porcentajes pueden subir o bajar. Las reglas de origen pueden modificarse. Incluso un tratado comercial puede revisarse, endurecerse o adaptarse. La desconfianza tarda mucho más en desmontarse. Y cuando un presidente convierte a sus vecinos y socios estratégicos en destinatarios recurrentes de amenazas, insultos y castigos, empieza a deteriorar algo mucho más valioso que una tarifa: la confianza necesaria para invertir, asociarse y planear a largo plazo.

Canadá ya está reaccionando. La guerra comercial con Washington se ha endurecido y Ottawa responde mientras profundiza aceleradamente su aproximación hacia Europa. Esa reacción no debe confundirse con una ruptura. Canadá no está abandonando Estados Unidos ni podría hacerlo sensatamente. La geografía, la defensa continental, las cadenas automotrices, la energía y décadas de integración económica convierten a ambos países en socios estructurales. Pero precisamente por eso el movimiento resulta tan revelador: Trump quería demostrar cuánto necesita Canadá a Estados Unidos y está consiguiendo además que Canadá descubra cuánto necesita depender menos de él.

La reacción canadiense no se limita al comercio. Ottawa está construyendo relaciones de seguridad, defensa, energía, inteligencia artificial, minerales críticos y cooperación industrial con Europa. Eso significa algo muy concreto: Canadá no rompe con Washington, pero sí empieza a construir más puertas. Y cuanto más impredecible se vuelva la relación con Estados Unidos, más incentivo tendrá para mantener abiertas esas alternativas.

Ahí aparece uno de los problemas centrales del trumpismo internacional: confundir poder con derecho a decidir por los demás. Estados Unidos tiene una fuerza económica y militar extraordinaria, pero esa fuerza no convierte automáticamente a sus socios en subordinados. Un aliado puede aceptar una exigencia hoy porque no tiene alternativa inmediata. Pero si percibe que esa dependencia será utilizada repetidamente contra él, su reacción racional consistirá en construir alternativas para mañana.

México se encuentra en una posición diferente, pero igualmente delicada. Washington y Ciudad de México siguen negociando sobre comercio, reglas de origen, cadenas productivas, inversión y presencia china en sectores estratégicos. Hay interés de ambos gobiernos en preservar el T-MEC, pero también existe presión estadounidense para endurecer condiciones, aumentar contenido norteamericano y reducir vulnerabilidades frente a China. México necesita cuidar la relación con Estados Unidos porque es estructural, pero no puede hacerlo desde una posición de docilidad permanente.

Eso no significa responder a Trump con insultos o bravatas. Sería inútil y contraproducente. México necesita algo mucho más eficaz: negociación seria, firmeza, diversificación inteligente y claridad sobre sus propios intereses. Estados Unidos seguirá siendo nuestro principal socio comercial y Norteamérica seguirá siendo nuestro espacio económico natural. Pero una relación estratégica no puede sostenerse si cada desacuerdo termina acompañado de amenazas, humillaciones o descalificaciones.

El T-MEC necesita algo más que porcentajes. Necesita previsibilidad, reglas, continuidad y confianza. Las empresas invierten miles de millones porque creen que un marco comercial tendrá duración. Una fábrica no se construye para seis meses ni una cadena de proveedores se reorganiza cada vez que cambia el humor político en Washington. Cuando el riesgo deja de ser solamente económico y se convierte también en presidencial, la inversión empieza a exigir primas adicionales o busca otros destinos.

Eso es exactamente lo que Trump parece subestimar. Puede conseguir concesiones hoy. Puede imponer un arancel y forzar una negociación. Puede amenazar con cerrar un mercado y obtener un cambio. Pero cada vez que lo hace envía simultáneamente otro mensaje: depender demasiado de Estados Unidos puede convertirse en un riesgo.

Canadá ya lo entendió. Europa también. Y México debería tomar nota sin caer en la tentación opuesta.

Porque China observa cada fractura occidental con enorme interés. Cada disputa entre Washington y sus aliados abre espacio para Pekín. Cada amenaza estadounidense facilita el argumento chino de que ningún país debería depender excesivamente de una sola potencia. Pero China tampoco debería celebrar demasiado, porque corre el riesgo de cometer exactamente el mismo error.

Pekín ha utilizado su enorme peso en tierras raras, minerales críticos, manufactura, baterías, paneles solares y cadenas industriales como instrumento de presión. Europa, Estados Unidos, Japón, Australia y otros países están acelerando alternativas precisamente porque no quieren quedar atrapados en dependencias estratégicas chinas. La lección empieza a ser universal: quien abuse de una dependencia termina financiando su propia sustitución.

Eso vale para Trump y vale para Xi. Estados Unidos puede convertir el acceso a su mercado, el dólar y los aranceles en armas demasiado frecuentes. China puede hacer lo mismo con minerales, componentes y cadenas de suministro. Ambos pueden obtener victorias inmediatas y ambos pueden terminar enseñando a los demás a necesitarlos menos.

Por eso el mundo que está emergiendo no parece organizarse simplemente en dos grandes bloques perfectamente enfrentados. Está apareciendo algo más flexible y quizá más difícil de controlar: alianzas por tema, por interés y por momento. Canadá puede acercarse a Europa sin abandonar Norteamérica. India puede formar parte de BRICS y mantener simultáneamente relaciones estratégicas con Estados Unidos. Emiratos puede trabajar con Washington, Pekín y Nueva Delhi. Reino Unido puede seguir siendo aliado militar privilegiado de Estados Unidos mientras profundiza vínculos europeos y asiáticos.

La lógica ya no es solamente “¿de qué lado estás?”. Empieza a ser “¿cuántas opciones tienes?”. Y en ese mundo, los países medianos ganan margen cuando consiguen evitar una dependencia excesiva.

Canadá lo está intentando de manera abierta. Europa lleva años hablando de autonomía estratégica. Reino Unido, fuera de la Unión Europea, busca una posición propia entre Washington, Bruselas, Asia y el Golfo. India lleva décadas practicando ese equilibrio. Los países árabes más pragmáticos han convertido la diversificación de alianzas en una política permanente. México debería hacer lo mismo con inteligencia y sin fantasías.

Nuestra relación con Estados Unidos es estructural. No tiene sentido imaginar que pueda sustituirse por China, Europa o cualquier otro bloque. Tampoco sería conveniente. Pero tener un socio principal no obliga a tener un único socio importante. México puede fortalecer el T-MEC y, al mismo tiempo, ampliar comercio con Europa y Asia, atraer capital de diferentes regiones, desarrollar más proveedores nacionales, construir infraestructura propia y reducir dependencias estratégicas.

Diversificar no significa alejarse de Estados Unidos. Significa negociar con Estados Unidos desde una posición más fuerte.

Ése es precisamente el error de Trump al insultar a Canadá y México mientras habla de fortalecer Norteamérica. Si realmente quiere competir con China, necesita una región integrada, confiable y predecible. Necesita cadenas productivas más profundas, reglas estables y socios que vean a Washington como ancla, no como amenaza.

Estados Unidos tiene razón en preocuparse por triangulación china, inversiones estratégicas y contenido asiático disfrazado de producción norteamericana. También tiene derecho a negociar reglas de origen más estrictas si considera que el acuerdo necesita corregirse. México y Canadá, por su parte, tienen derecho a defender sus industrias, su soberanía y sus intereses. Todo eso puede discutirse.

Lo que resulta mucho más difícil de reparar es la percepción de que cualquier desacuerdo puede terminar mañana en castigo o insulto.

Ahí Trump está jugando con fuego.

Porque las alianzas no se sostienen solamente mediante poder. Se sostienen mediante confianza.

Estados Unidos fue extraordinariamente exitoso después de la Segunda Guerra Mundial porque consiguió que decenas de países quisieran pertenecer al sistema construido alrededor suyo. No únicamente porque temieran su fuerza, sino porque confiaban en sus instituciones, sus mercados, sus alianzas y su previsibilidad.

Cuando esa previsibilidad empieza a desaparecer, el poder sigue existiendo, pero la influencia comienza a cambiar.

Y eso ya está ocurriendo.

Europa está construyendo más autonomía militar. Canadá busca una relación más profunda con Europa. México negocia tratando de preservar acceso al mercado estadounidense sin quedar atrapado en una posición demasiado vulnerable. China intenta aprovechar cada fractura. Y las potencias medias descubren que tener varias puertas abiertas puede ser más valioso que depender de una sola.

Trump quizá crea que llamar “repugnantes” a sus socios es apenas una provocación más de su estilo. Pero el problema no es el adjetivo. Es el mensaje.

Un socio al que se humilla repetidamente termina preguntándose cuánto necesita seguir dependiendo de quien lo humilla.

Los aranceles podrán negociarse. Los porcentajes podrán cambiar. El T-MEC podrá revisarse. Pero una vez que Canadá y México aprendan que depender demasiado de Washington puede convertirse en riesgo, comenzarán a construir alternativas que quizá nunca vuelvan a desmontar.

Trump puede ganar muchas negociaciones.

El verdadero peligro para Estados Unidos sería ganar cada una de ellas y terminar perdiendo la confianza de quienes deberían estar de su lado.

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